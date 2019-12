Turisti, dávajte si veľký pozor: Lavínové nebezpečenstvo v horách a zľadovatelé chodníky

Lavínovú situáciu podľa neho ovplyvňuje najmä sneh, ktorý napadol za posledný týždeň. "Zrážky prichádzajú od severu, preto je najviac nového snehu v Západných Tatrách, Vysokých Tatrách a Malej Fatre," uviedol Krajčí. "Sneženie sprevádzala víchrica, a preto je sneh uložený na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch a žľaboch, kde je aj lavínové nebezpečenstvo koncentrované. Postupne však snehu pribúda a zároveň sa ochladzuje, v najvyšších polohách klesajú teploty pod mínus 15 stupňov Celzia. Nový sneh sa preto horšie viaže na podklad," upozornil na to Krajčí.

HZS upozorňuje aj na veľké nestabilné preveje vo vrcholových častiach žľabov. Uvoľnenie lavín je na strmých svahoch a nafúkaných žľaboch nad 30 stupňov možné aj pri malom dodatočnom zaťažení (napríklad jeden lyžiar). V sobotu ráno bolo na horách veľmi veterno. Teploty vzduchu sa pohybovali od mínus 16 do mínus troch stupňov Celzia.

Horská záchranná služba upozorňuje turistov pred silným vetrom na horách. Vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, Západných Tatrách, Veľkej aj Malej Fatre v polohách približne od 1 500 m n.m. môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h). Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Horskí záchranári tiež pripomínajú, že stmievať sa začína už o 16:00.

Vysoké Tatry

Na horách v polohách nad približne 1500 m n.m. môže vietor ojedinele krátkodobo (v nárazoch) dosiahnuť rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h).Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Vo vyšších polohách (nad 2000 m n. m.) je od 20 do 100 cm snehu. Turistický chodník z Hrebienka smerom na Sliezsky dom je po víchrici ťažko prechodný pre popadané stromy. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá.

Nízke Tatry

V polohách nad 1500 m n.m. môže vietor krátkodobo (v nárazoch) dosiahnuť rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h). Turistické chodníky sú vo vyšších polohách zľadovatené. V najvyšších polohách je do 75 cm nového snehu.

Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý turistický značený chodník (TZCH) Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.

Niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. HZS pozorňuje lyžiarov, že pre polom je nepriechodná trasa z Lukového kotla (v pásme lesa) smerom na Vyhliadku .

Západné Tatry

Vietor na horách v polohách nad cca 1500 m môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h). Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. V najvyšších polohách je 15 - 60 cm snehu. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený.

Malá Fatra

Vietor na horách v polohách nad cca 1500 m môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h). Vo vyšších polohách je od 20 do 40 cm snehu. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva. Z dôvodu bezpečnosti je uzatvorený žltý chodník z Medziholia na Chrbát Stohu - tzv. Stohová skratka.

Veľká Fatra

HZS upozorňuje na výskyt vetra, ktorý na horách, nad pásmom lesa môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h). V pohorí je do 30 cm snehu, predovšetkým na juhu pohoria. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, preto treba zvýšiť opatrnosť.

Lučanská Malá Fatra

V pohorí je do 15 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. HZS odporúča používať paličky. Ferata je namrznutá - stupy aj istiace lano.

Slovenský raj

Prechod roklinami je technicky náročný a miestami nebezpečný, je potrebné rátať zo šmykľavými úsekmi. Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.

Stredné Beskydy

HZS upozorňuje na výskyt vetra, ktorý na horách nad pásmom lesa môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 - 40 m/s (135 - 145 km/h). Vo vrcholových častiach pohoria sa nachádza od 15 do 25 cm nového snehu. Na zamrznutých chodníkoch sa môže šmýkať.

Kysuce - Oščadnica

Všetky značené TZCH v Javorníkoch, Kysuckej vrchovine, Moravsko-sliezskych Beskydoch a Kysuckých Beskydoch sú otvorené, od 700 m n.m. sa nachádza súvislá snehová pokrývka 10 - 30 cm nového snehu. Podmienky na lyžiarsku turistiku na Veľkej Rači sú dobré.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch sa nachádza nesúvislá snehová pokrývka do 5 cm. Horská záchranná služba v zimnom období neodporúča vstup na Ferratu a lanový most. Niektoré časti technických zabezpečovacích zariadení ferraty/oceľových lán a stúpačiek/ a turistických chodníkov sú ľadové a šmykľavé. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu.