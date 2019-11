Slovenka Lenka vyhrala v Británii 122 miliónov eur: Reakcia jej rodiny stojí za to, to sú povahy!

Peniaze sa už neraz podpísali pod hádky medzi členmi rodiny. V mnohých prípadoch sa zdá, že sú silnejšie, než puto medzi blízkymi. Takto to však nie je v prípade príbuzných Lenky, ktorá s jej manželom vyhrala v Británii 122 miliónov eur. Po jej skromnej reakcii na mastnú výhru treba uznať, že je jasné, po kom zdedila svoju povahu.

Zdroj: TASR/AP

Mohla by si kúpiť každý dom v dedine

Lenka sa narodila v dedinke Raková, ktorá má približne 5500 obyvateľov. Brat Rastislav pre britské médiá vtipne skonštatoval, že jeho sestra by si teraz mohla kúpiť každý dom v dedine, kde vyrastala.

Pre topky.sk vyzdvihol, že celá rodina Lenke výhru veľmi praje. "Je to veľké šťastie, ale hlavne pre sestru, ona si to zaslúži," povedal. On sám viackrát pokorne zopakoval, že nechce od sestry ani cent. "Neočakávam nič, no pomoc neodmietnem," povedal.

Slovenka odišla do Veľkej Británie približne pred 20 rokmi. Vyštudovala tu, no keďže si našla lásku, domov sa už nevrátila. A aj napriek tomu, že letenky pre päťčlennú rodinu nie sú lacné, na Slovensko raz do roka zavítajú.

Radostný telefonát

S blízkymi je Lenka neustále v telefonickom kontakte. Rastislav uviedol, že radostnú novinu oznámila najprv mame, potom volala aj s ním. "Ako by ste na také niečo reagovali vy?" odpovedal na otázku, aké mal pocity po tom, ako sa dozvedel o jackpote. Pre celú rodinu to bol šok.

O reakcii blízkych informovali aj britské médiá. Zdroj: Reprofoto:The Sun

Skrýša v hoteli

Rastislav tiež priblížil, že jeho sestra vždy tvrdo pracovala. S manželom vychováva tri deti. No v peniazoch sa nikdy netopili. Lenka pracuje ako asistentka predaja, Steve je stavbár. "V Anglicku je živobytie drahé," skonštatoval príbuzný. Odteraz sa však rodinka nemusí tlačiť v malom dome.

Práve otázka bývania bude podľa reakcie manželov na jednom z prvých miest. "Chcel by som vybudovať niečo vlastné, ale teraz sa pozrieme po domoch, ktoré sú v ponuke na internete," povedal pred novinármi Steve, ktorý by rád zostal v mestečku Selsey v západnom Sussexe, kde majú dom a kde bývali doteraz. Deti sa tešia najmä na to, že každé z nich bude mať v novom domove vlastnú izbu.

"Dad, can I have my own room."



The winners of the £105m EuroMillions jackpot, Steve Thomson and his wife Lenka, reveal what their children have asked for, including their own bedrooms and a pink iPhone.



More on the winners here: https://t.co/pUdncgc0Uz pic.twitter.com/warbiyKfUv — Sky News (@SkyNews) 26. novembra 2019

Rodinka momentálne prebýva v hoteli, keďže majú za pätami britských novinárov. Kedy a či vôbec tento ošiaľ zo strany okolia opadne, je otázne. Jednoduchšia ale bude cesta na Slovensko. Milujúci príbuzní sa aj vďaka peniazom, ktoré im do cesty prišli skutočne nečakane, budú môcť vídať omnoho častejšie.

"Nielenže sa môžem s mojou rodinou vídať častejšie, ale môžeme si tiež urobiť ďalšie sviatky, možnože niekde v teple, na pláži," načrtla Lenka. Viac o manželoch a ich rodinke sa dočítate tu.