Alarmujúca situácia v Bratislave: FOTO Z nameraných hodnôt nebezpečných častíc v ovzduší sú zhrození aj vedci

Na frekventovaných križovatkách a v blízkosti škôl sa meralo pod taktovkou občianskej iniciatívy Za čisté ovzdušie od 19. do 29. novembra, teda pred a počas Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie.

Zdroj: Za čisté ovzdušie

„Už prvé predbežné výsledky potvrdili, že každodenne dýchame v Bratislave vzduch, ktorý nám škodí. Na viacerých miestach sme zaznamenali zvýšené hodnoty ultra jemných častíc, ale aj PM 2,5 a PM 10. Všetky majú nepriaznivý vplyv na celý organizmus, pritom tí najbezbrannejší, osobitne deti a seniori, trpia najviac,“ skonštatovala Dana Mareková z iniciatívy s tým, že od vysokopostavených politkov očakávajú razantné kroky. „Chceme vedieť, čo dýchame a chceme zdravšie ovzdušie,“ dodala.

Zdroj: Za čisté ovzdušie

Alarmujúca situácia v Bratislave

Doterajšie merania iniciatívy ukázali, že kvalita ovzdušia na viacerých miestach v hlavnom meste je horšia, než je stav vedeckou obcou považovaný za "čisté mestské prostredie". Merania ukázali zvýšené aj priemerné hodnoty, aj oscilujúce hodnoty, ktoré sú z hľadiska meraných ultra jemných častíc nebezpečnejšie. Ultra jemné častice sú podľa iniciatívy rizikom, pretože organizmus proti nim nemá vytvorené obranné mechanizmy. „Pre svoj miniatúrny rozmer sa nezachytia v dýchacích cestách, ale sa jednoducho šíria krvou a usadzujú v celom tele. Spôsobujú tzv. neuro-toxicitu organizmu, ktorá sa prejavuje podráždením a zápalmi a môže vyústiť do závažných srdcovo–cievnych a dýchacích ochorení. Rozsiahla kanadská štúdia potvrdila aj súvis ultra jemných častíc s nádorovými ochoreniami mozgu,“ upozornila iniciatíva.

Zdroj: Za čisté ovzdušie

Kvalita ovzdušia sa dotýka všetkých, ktorí vzduch dýchame, bez výnimky. „Alarmujúce hodnoty ukazujú, že pre zdravší a kvalitnejší život v meste je nevyhnutné podniknúť kroky, ktoré povedú k obmedzeniu automobilovej dopravy. Recept nie je zložitý - budovanie oddelenej cyklistickej infraštruktúry, upokojovanie dopravy a zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Na Slovensku je potrebné zlepšiť zber dát a tieto spracovať do podoby zrozumiteľnej bežnému človeku, nakoľko v informovanosti aj podľa Európskej komisie zaostávame najviac,“ podotkol Dan Kollár z Cyklokoalície, ktorá je členom iniciatívy.

Iniciatíva Za čisté ovzdušie namerala za týždeň a pol 37 hodín a 35 minút. Z toho jedno meranie bolo 24-hodinové kontinuálne, statické meranie počas víkendového pokoja a 60 minút merania v interiéri školy. Ostatných 10 hodín a 25 minút merali na križovatkách, v okolí škôl a 2 hod 10 min trvali cyklo-prejazdy.

Prístroje na meranie občianskej iniciatíve zapožičala firma TSI. TSI je najdlhšie pôsobiaca firma na svete v oblasti monitoringu aerosólov v ovzduší.

Ultrajemné častice idú cez pľúca do krvi

UFP - ultra fine particles - ultrajemné častice alebo aj PM0,1 majú veľkosť niekoľko nanometrov. Sú rozptýlené v ovzduší, a to dôsledkom ľudskej činnosti - doprava, kúrenie, priemysel - alebo prírodnými procesmi - výbuch sopky, lesné požiare.

Pre svoj malý rozmer prestavujú nebezpečenstvo, pretože prechádzajú cez pľúca do krvi a môžu tak závažne poškodzovať organizmus. Zároveň sa na ne môžu viazať aj iné škodliviny, čím sa stávajú nosičom ďalších nebezpečných látok (ťažké kovy, organické látky). Hoci limity pre UFP zatiaľ nie sú záväzne stanovené, v čistom mestskom prostredí je hodinový priemer menší ako 20 000 UFP na cm3.

Polietavý prach spôsobuje najmä respiračné ochorenia

PM10 a PM2,5 - Particulate matter, zjednodušene aj polietavý prach - častice PM sú častice s veľkosťou menej ako 10 nanometrov, respektíve 2,5 nanometra. Čím menšia je častica, tým ďalej sa v ľudskom organizme dostane. Kým PM10 zväčša preniknú do horných dýchacích ciest a spôsobujú najmä respiračné ochorenia, častice PM2,5 už dokážu preniknúť aj do dolných dýchacích ciest a menšie aj do krvi. Častice PM10 sú hranicou, po ktorú sa s nimi naše telo dokáže vysporiadať, zachytia sa v nose alebo sa napríklad vykašlú. Práve PM10 a menšie častice sa už dostanú do tela a uchovávajú sa v ňom.