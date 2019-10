Protesty Za slušné Slovensko pokračujú po celom svete, dôvodom je kauza Gorila

"Aj keď sme pravdepodobný obsah nahrávky poznali už roky, až teraz, pri jej počúvaní, sa nám potvrdzujú snahy o absolútny rozpad štátu," uviedli predstavitelia iniciatívy na sociálnej sieti. "Naše požiadavky na dôsledné vyšetrenie káuz a dôveryhodnú vládu stále trvajú. Dnešnými zisteniami sa rozširujú na ďalších ľudí," dodali. Za slušné Slovensko žiada odstúpenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Odísť z funkcií by mali podľa ich požiadaviek aj prokurátori Dobroslav Trnka a Dušan Kováčik, ako aj sudkyňa Monika Jankovská. Generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára žiadajú, aby konal alebo odstúpil.. Volajú tiež po očiste súdov a politiky.

Zhromaždenia s názvom Za spravodlivé Slovensko sa dnes konajú v Bratislave, Trnave, Košiciach, Prievidzi, Lučenci, Brezne a Dolnom Kubíne. Tiež v britskom Londýne, Luxemburgu, dánskom Aalborgu, kenskom Nairobi, austrálskom Melbourne a amerických mestách New York, Boston a Raleigh.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011. Má zachytávať rozhovory v konšpiračnom byte medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú.

Protest iniciatívy Za slušné Slovensko ovplyvní v piatok podvečer dopravu v Bratislave. Premávku bude Dopravný podnik Bratislava (DPB) riadiť operatívne, pričom predpokladá, že bude musieť presmerovať trolejbusy na alternatívne trasy. TASR o tom informoval manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický.

"V tejto súvislosti očakávame obmedzenie dopravy na celých Palisádach. Linka 203 bude pravdepodobne premávať iba po skrátenej trase Koliba - Hodžovo námestie. Linka 207 bude premávať medzi zastávkami Hodžovo námestie a Vozovňa Hroboňova odklonom cez Štefánikovu, Pražskú a Hroboňovu. Linka 208 môže byť krátkodobo skrátená od Nemocnice sv. Michala po Hodžovo námestie," uviedol. Ako doplnil, všetky zastávky v okolí Palisád, Bratislavského hradu a Červeného kríža budú krátkodobo bez obsluhy mestskej hromadnej dopravy. Zároveň môže dochádzať k zdržaniam autobusových a trolejbusových liniek, premávajúcich cez zastávku Hodžovo námestie.

Banská Bystrica protest zrušila

Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bude v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvali na jeho podporu o 17. hodine. „Veríme, že vás to neodradí a prídete, či už do Brezna alebo iného mesta, ktoré máte blízko,“ uviedli na sociálnej sieti.