Šuvadová vyletela do inej dimenzie: FOTO Na vrchol ju dostal Andrej Danko, cítila Božiu prítomnosť

Silvia, ktorá je očarená magickými a nadprirodzenými vecami, je známa aj ako slovenské Svetielko. Herečka stretnutie s Andrejom Dankom opísala naozaj kvetnato.

Zdroj: FB/Silvia Šuvadová ​

"Keď som včera stretla pána predsedu parlamentu Andreja Danka v RTVS, cítila som okolo nás silnú Božiu prítomnosť. Podal mi ruku a energie boli vysoké a na nič iné ako na úsmev, krátku, milú konverzáciu a fotku nebol priestor a čas,“ zverejnila svoje magické stretnutie Šuvadová na Facebooku.

Spiritualistka tak očividne pri stretnutí vyletela do inej dimenzie a stretnutie s predsedom si náramne užila. „Ja sa snažím zdieľať poznanie, že aj keď človek urobil niečo, čo sa mnohým nepáči, dokáže aj on mať momenty napojenia na Božstvo, na radosť, aj on dokáže ľúbiť,” napísala Silvia.