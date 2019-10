Karel Gott pre mňa zostane navždy najväčším československým spevákom, povedal Danko

BRATISLAVA - Karel Gott zostane navždy najväčším československým spevákom. Uviedol to v nedeľu predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po slávnostnej svätej omši. Tá sa na základe jeho iniciatívy konala za zosnulého speváka v hradnej kaplnke Bratislavského hradu.

"Je to, ak nie najväčší, jeden z najväčších našich umelcov. Ale pre mňa tým najväčším československým spevákom navždy ostane. Veľa rozprávať netreba. Každý, kto pozná jeho piesne, si to musí precítiť sám," povedal Danko. Doplnil, že bude zároveň iniciovať, aby si zosnulého umelca pripomenula aj NR SR, a to potleskom na začiatku svojej budúcotýždňovej schôdze.

Karel Gott zomrel v utorok 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred rokom a pol. Verejnosť sa s ním mohla naposledy rozlúčiť v piatok (11. 10.) v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe.

Zádušná omša sa konala v sobotu (12. 10.) v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Následne bola rakva prevezená do pražského krematória Motol, kde sa s ním rozlúčila rodina.