Slovenskí študenti povedali dosť! FOTO Vyjdú do ulíc, ich klimatický štrajk podporilo vyše 70 mimovládok

BRATISLAVA - Už nie je na čo čakať! Naši študenti sa rozhodli vykročiť do ulíc, aby vyjadrili svoje znepokojenie ohľadom situácie klimatickej krízy, ktorá je vážna. Ich pripravovaný štrajk za budúcnosť klímy podporili najsilnejšie slovenské vedecké inštitúcie.

Slovenskí študenti, ktorých inšpirovala 16-ročná aktivistka Greta Thunbergová zo Švédska, organizujú klimatický štrajk. Ten najväčší sa uskutoční v piatok (20. septembra) v Bratislave. Začne sa o 11:00 h na Námestí Slobody. Jeho predpokladaný koniec je o 13:00 h.

Študentov podporilo vyše 70 mimovládok

Mladých študentov, ktorí sa rozhodli štrajkovať, aby poukázali na hrozbu klimatickej krízy, podporilo až 72 mimovládnych organizácií, vrátane Svetového fondu na ochranu prírody (angl. The World Wide Fund for Nature, skr. WWF) Slovensko. „Pred očami sa nám stráca svet taký, ako sme ho poznali a naše deti majú plné právo vyjadriť svoje znepokojenie. A my musíme konať a podporiť ich. WWF Slovensko podporí piatkový Klimaštrajk: Za budúcnosť nás všetkých,“ vyhlásila Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

„Toto zhromaždenie študentov z Fridays For Future (študenti po celom svete už niekoľko mesiacov každý piatok vynechávajú vyučovanie, pretože klimatická kríza priamo ohrozuje práve ich budúcnosť, pozn. red.) sa koná tesne pred Klimatickým summitom OSN v New Yorku, čo je dôležitá chvíľa, kedy musia politickí lídri podporiť konkrétne a veľmi ambiciózne kroky k znižovaniu skleníkových plynov,“ doplnila.

Požiadavky WWF smerujú nielen k politikom, ale i k predstaviteľom priemyslu, ekonomiky i poľnohospodárstva. Ako tvrdí šéfka WWF Slovensko, rýchle a veľké zmeny musia nastať predovšetkým v oblasti energetiky, kedy je fosílne palivá nevyhnutné nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie. „Musíme zmeniť spôsob využívania krajiny, zamerať sa na obnovu vodných a lesných ekosystémov, ktoré sú kľúčové pre pohlcovanie emisií skleníkových plynov. Tiež je nevyhnutné vyčleniť dostatočné finančné zdroje a tie efektívne využiť na inovácie a opatrenia smerujúce k nulovým emisiám,“ dodala Plassmann.

Už nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentmi

Viac ako 70 mimovládnych organizácií v spoločnom vyhlásení uviedlo, že sú si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. „Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno vplývajú na celú (široko ponímanú) oblasť životného prostredia. Majú nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne následky. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať,“ tvrdia mimovládky.

Vedci podľa nich už desiatky rokov upozorňujú, že za súčasnú zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. „Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite,“ zdôraznili.

Mimovládne organizácie v neposlednom rade pripomenuli, že okrem sľubov a stratégií si musíme konečne stanoviť aj konkrétne kroky, aby v čo najkratšom čase došlo k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. „Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje podporu a zapojenie nás všetkých – musíme nielen zmeniť naše každodenné správanie, ale aj spojiť sily a žiadať systémové zmeny v spoločnosti,“ uviedli s tým, že s nádejou sledujú rozmach študentského hnutia Fridays For Future, ktoré po celom svete už rok organizuje študentské štrajky za klímu.

„Sme radi, že podobné hnutie existuje aj na Slovensku. Uvedomujeme si, že klimatická kríza je natoľko vážny problém, že sa ňou musíme zaoberať všetci, vo všetkých sférach spoločnosti. Rozhodli sme sa vypočuť výzvu študentského hnutia a pripájame sa k účasti na klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční v piatok 20. septembra 2019 o 11.00 h na námestiach v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline,“ dodali.