VIDEO Legendárna loď Bohemia príde na Domašu: Preprava bola mimoriadne náročná

Na Domaši sú na príchod Bohemie pripravení, jestvujúce mólo je stále funkčné. Podľa Kapraľových slov sú tiež v súčasnosti pripravené projekty na vybudovanie 14 prístavov po celej Domaši.

"Získali sme na to finančné prostriedky z akčného plánu. Počítame, že do budúcoročnej letnej sezóny sa nám podarí vybudovať prístaviská aj v jednotlivých strediskách tak, aby loď mohla premávať ako autobus a strediská prepojiť," vysvetlil.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Problémy s dokladmi na východe

Ako však priznal, problémom je posádka, keďže na východnom Slovensku podľa jeho slov ľudia s potrebnými dokladmi nie sú.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

"Veríme, že sa nám to podarí vyriešiť a keď nám dodávateľ odovzdá plavidlo, v čo najkratšej dobe by sme chceli uviesť loď do plnej prevádzky," dodal s tým, že už majú vymyslenú náučnú okružnú plavbu po Domaši. Má mať názov Míľniky Domaše v kontexte doby.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Na krste bude aj arcibiskup

Slávnostný krst lode má uskutočniť arcibiskup Bernard Bober priamo na nej 11. augusta vo večerných hodinách. Proces obstarania a prípravy prepravy Bohemie z Prahy na Domašu cez sedem krajín trval rok, uviedol Kapraľ. Celý, vrátane prepravy po súši, ho zabezpečil dodávateľ.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Kritická zákruta ich obmedzila

Prvá etapa prepravy výletnej lode Bohemia po súši začala v stredu. Trasu dopravca naplánoval po cestách II. a III. triedy, krátky úsek vedie aj po ceste I. triedy. Cestná premávka je tak obmedzená minimálne. Informoval o tom zástupca Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Ladislav Héžel.

Trasa prepravy 43 metrov dlhej lode bola podľa jeho slov vyberaná dopravcom v súčinnosti so Slovenskou správou ciest tak, aby bola doprava čo najmenej obmedzená. "Vyšla im skutočne vynikajúco, netreba im riešiť žiadne statické posudky," dodal.

Ako Héžel uviedol, náklad počas prvého dňa narazil na kritický úsek medzi dvoma obcami, kde sa náprava vozidla nevedela vytočiť v ostrej zatáčke. Celý náklad preto musel štyri kilometre medzi obcami cúvať. Podľa jeho slov doprava na úsekoch, kadiaľ Bohemiu prevážajú, výrazne obmedzená nie je. "Je obmedzená len mierne v konkrétnom úseku," vysvetlil. Dodal tiež, že pre nedostatočnú šírku ciest II. a III. triedy nie je možné náklad obísť.