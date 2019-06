Príbeh o bežkyni v balerínkach dojal Slovensko: FOTO Annamária prekvapuje aj po roku

MOLDAVA NAD BODVOU - Uplynul už rok od momentu, kedy bol zverejnený príbeh, ktorý dojal celé Slovensko. Rómske dievča dobehlo na súťaži Beh za zdravím ako prvé. Zvláštnosťou však bolo, že obuté mala balerínky. Jej fotografia z behu obletela celé Slovensko, dostala sa aj do zahraničia

Annamárii sa však darí aj po roku. "Annamária súťažila za svoju školu na celoslovenských pretekoch. V behu na 800 m skončila na krásnom 5. mieste! Srdečne jej blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou!" teší sa z úspechu Annamárie Centrum voľného času CVrČEK, ktoré fotku zverejnilo.

"Z našej Annamarie je dnes, po roku, úplne iný človek. Vieme to my, čo sme s ňou v každodennom styku, hovoria to aj učitelia," dodávajú.

Do cieľa v balerínkach

Fotograifa sa koncom augusta tešila zo stoviek lajkov a zdieľaní, vďaka čomu sa tzv. balerínkový príbeh mladej talentovanej žiačky dostal do povedomia Slovákom. „Fotografia obletela celé Slovensko, oslovila stovky ľudí. Vyvolala búrlivú diskusiu! Ak sa nám podarilo naštartovať a vytvoriť vhodné športové podmienky tomuto talentovanému dievčatku, budeme úprimne radi, že sme boli iniciátormi tohto "Balerínkového príbehu",“ napísalo v jednom zo svojich príspevkov centrum.

Dievčatko podalo bravúrny výkon a centrum i obec ju vychválilo do nebies. Centru sa podarilo zohnať sponzora, ktorý jej zabezpečí vhodnú obuv.