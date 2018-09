Balerínkový príbeh dojal Slovákov: FOTO Do cieľa dobehla prvá a bez tenisiek!

Annamária dobehla v balerínkach ako prvá

Zdroj: Facebook/Centrum voľného času CVrČek

BRATISLAVA - Príbeh žiacky základnej školy Annamárie uchvátil celé Slovensko. Zúčastnila sa totiž Behu pre zdravie. Do cieľa dobehla ako prvá, aj keď na to nemala vhodnú obuv, zvládla to. Stačili jej na to obyčajné balerínky.