Čaká nás tohtoročný prvý pekelný týždeň: Daždivý máj si vyberie svoju daň, budeme lapať po dychu

Ako vysvetlili meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), po upršanom máji zostala vo vzduchu vlhkosť. Voda sa bude vyparovať, čo sa podpíše pod dusné, teplé a vlhké počasie.

Zdroj: FB/SHMÚ

„Dnes je vzduch už vlhší ako včera, čo bude aj hlavnou príčinou toho, že sa vyskytne aj viac prehánok a búrok,“ avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). „Zajtra bude vzduch opäť o niečo suchší a prehánok a búrok bude menej,“ dodal na svojej sociálnej sieti.

Radarová mapa zobrazuje aktuálnu teplotu.

Pondelok

V teplom vzduchu bude od severovýchodu zasahovať do našej oblasti okraj tlakovej výše.

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 23 stupňov. Zrána môže byť výnimočne hmlisto. Inak by malo byť jasno až polojasno, pri zväčšenej oblačnosti sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky, najmä popoludní. Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude okolo 16 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý, vo východnej polovici prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km/h, pri búrkach prechodne zosilnie.

Zdroj: SHMÚ

Utorok

Nad strednou Európou sa bude udržiavať nevýrazné tlakové pole. Zároveň bude nad našu oblasť zasahovať vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhovýchodu okraj tlakovej níže.

Cez bude 26 až 30, na Orave a pod Tatrami sa miestami oteplí na 24 stupňov. Znova bude jasno až polooblačno. Cez deň pri zväčšenej oblačnosti sa miestami vyskytnú prehánky či búrky. Meteorológovia zdôrazňujú, že bude teplo a dusno. Zavládne bezvetrie alebo bude fúkať slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Zdroj: SHMÚ

Streda

Nad strednou Európou sa bude udržiavať nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu. Zároveň k nám bude aj naďalej od juhovýchodu zasahovať okraj tlakovej níže vo vyšších vrstvách ovzdušia.

Opäť teplo a dusno. Počas dňa bude 26 až 30, na Orave a pod Tatrami miestami by malo byť okolo 24 stupňov. Podľa SHMÚ bude prevažne polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno. V noci ojedinele, no cez deň sa na mnohých miestach vyskytnú prehánky, miestami aj búrky. Fúkať by mal len slabý vietor, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

Zdroj: SHMÚ

Štvrtok

Od severozápadu bude do našej oblasti zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 29 stupňov. Očakávania odborníkov znejú rovnako - teplo a dusno. Bude prevažne polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno. V noci hrozia prehánky ojedinele, cez deň sa však môžu objaviť na viacerých miestach, pričom nie sú vylúčené ani búrky.

Zdroj: SHMÚ

Piatok

V teplom a vlhkom vzduchu sa bude nad našou oblasťou nachádzať nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu.

Teplo a dusno. Cez deň 23 až 29 stupňov. Bude prevažne polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno. V noci ojedinele, cez deň na viacerých miestach vyskytnú prehánky alebo búrky.