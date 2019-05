Bolo to všetko inak? Rodičia a farár z Trnavy reagujú na údajnú diskrimináciu rómskeho dievčaťa

Zdá sa však, že ani tento prípad nie je tak jasný, ako spočiatku vyzeral. Okrem toho, že sa ozvali rodičia ostatných detí, ktorí chcú veci uviesť na pravú mieru, stanovisko vydala aj Trnavská arcidiecéza.

"Matka rómskeho dieťaťa prišla na Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša požiadať, aby jej dcéra mohla pristúpiť na prvé sväté prijímanie 25. má­ja 2019; prišla však asi týždeň pred slávnosťou. Treba podotknúť, že dievčatko, štvrtáčka, pochádza z inej farnosti a z úplne inej školy, než ktorá mala v Bazilike svätého Mikuláša naplánovaný termín slávnosti na 25. mája. Napriek tomu, že sa dieťa uplynulý školský rok nepripravovalo spolu s ostatnými deťmi na túto slávnosť, farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša chcel rodine vyjsť v ústrety práve preto, že išlo o rómske dieťa. Vyžiadal si však najprv vyjadrenie katechétu, ktorý dievčatko učil predchádzajúce dva roky, či ju považuje za pripravenú na prijatie sviatosti. Po jeho pozitívnom svedectve farár rozhodol, že dieťa sa môže zaradiť do turnusu prvého svätého prijímania spolu s ostatnými deťmi," napísali vo vyhlásení s tým, že rázne odmietajú, že by bolo dievča diskriminované pre jej farbu pleti. Celé vyhlásenie si môžete prečítať TU.

Rodičia vidia všetko inak

Do redakcie sa nám ozval aj jeden z rodičov, ktorý tvrdí, že situácia sa nestala tak, ako ju opísala mama dievčatka. "Rodičia vôbec neriešili, kde budú sedieť deti, to mal na starosti dekan podľa výšky. Každá rodina mala pridelenú lavicu," hovorí pán Praženka, jeden z rodičov, ktorých deti sa zúčastnili prijímania.

"Na všetko sme sa skladali. Na kvety, výzdobu, kameramana, darčeky pre deti. Toto sme aj povedali "dotknutej" mamičke. Nemali sme s tým problém, ale chceli sme, aby prispela a nemusela ani celou sumou, dokonca sme jej chceli dodatočne riešiť darček. No ona nechcela, povedala, že nič nedá a bude to riešiť takto," opisuje situáciu pán Praženka. Dodáva aj to, že malá Lucia nebola jediné rómske dieťa na tomto prijímaní.

"Ako rodičia sme sa rozhodne nesprávali rasisticky. Je tu veľa Rómov a tak, ako deti, tak aj my rodičia sa niektorí navštevujeme. Ale o tom sa nikde nepíše," dodal pán Praženka. Zdá sa teda, že čo sa v skutočnosti stalo vyšetrí až polícia. Prípad totiž začala riešiť Národná kriminálna agentúra.