Návštevníci kúpeľov v Kováčovej by si mali dať pozor: Jana neverila, že sa jej môže niečo takéto stať

KOVÁČOVÁ - Prechádzky po lesných chodníkoch so sebou aj na Slovensku niekedy prinášajú väčšie riziko, ako by mnohí čakali. Svoje o tom teraz už vie aj Jana Dančová, ktorá sa vybrala od liečebného ústavu Marína v Kováčovej smerom ku Sielnici. Len kúsok od nej sa zrazu objavil medveď. V tej chvíli by určite aj ten najodvážnejší hrdina dostal strach. Niet sa teda čo čudovať, že miestni obyvatelia aj návštevníci si musia dávať pozor.