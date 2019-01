Smrť pod snehom vo Vrátnej: Lavína zabila Michala (†37), legendu slovenského snowboardingu

"Dnes v dopoludňajších hodinách nás opustila legenda slovenského skateboardingu a snowboardingu, Michal "Pablo" Paulovič. Poslednýkrát vydýchol tam, kde to mal rád. Na horách. Osudným sa mu stal freeride vo Vrátnej. Pablo zahynul po páde lavíny v žľabe pod Veľkým Kriváňom, spadajúcom do Vrátnej doliny. Mal 37 rokov," napísal v stredu portál boardlife.sk.

Podľa informácií Horskej záchrannej služby s prehľadávaním lavíny okamžite začali Michalovi kamaráti pomocou vyhľadávacích prístrojov, ktoré mali všetci pri sebe. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky nemohla byť do záchrannej akcie nasadená posádka leteckých záchranárov, horskí záchranári tak postupovali na miesto nehody pozemne.

"Medzitým sa kamarátom podarilo zasypaného nájsť a vyhrabať spod snehu. Muž bol v bezvedomí, bola potrebná okamžitá resuscitácia, ktorú vykonávali do príchodu horských záchranárov. Záchranári pokračovali v oživovaní naďalej, no napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa 37-ročného muža slovenskej národnosti nepodarilo zachrániť. Záchranári následne telesné pozostatky nebohého muža nabalili a za pomoci lanovej techniky transportovali do doliny," uviedla Horská záchranná služba na sociálnej sieti.

Michalovo telo bolo terénnym vozidlom dopravené do Štefanovej a odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom polície. Horská záchranná služba v súvislosti so stúpajúcim lavínovým nebezpečenstvom upozornila návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali odporúčania a neriskovali pohyb na miestach, ktoré za daných podmienok nie sú bezpečné.