FOTO Učiteľka (†45) vyhrala boj s rakovinou: Keď sa vracala zo školy, zasiahol krutý osud

Caroline Nelsonová s deťmi

Zdroj: FB/Caroline Nelson

LONDÝN - Hovorí sa, že cesty osudu sú nevyspytateľné. Bohužiaľ, býva to naozaj tak. Mamička dvoch detí Caroline Nelsonová konečne ukončila liečbu rakoviny a mohla nastúpiť do práce, čo bolo pre ňu a jej rodinu obrovským povzbudením. Keď sa však prvý deň po opätovnom nástupe do školy, kde pracovala ako učiteľka, vracala domov, stala sa účastníčkou nehody. Záchranári jej už nedokázali pomôcť. V pondelok jej život navždy vyhasol.