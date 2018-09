Parádna predpoveď: Pred nami je mimoriadne teplý týždeň! V TIETO dni bude až 30 stupňov

BRATISLAVA – Nadchádzajúci týždeň nás opäť čakajú horúčavy. V druhej polovici týždňa sa dokonca oteplí až na tridsať stupňov. Vyzerá to tak, že leto sa ešte ani zďaleka nekončí. Meteorológovia ďalej uviedli, že počas najbližších šiestich dní sa zrážky na našom území takmer vôbec nevyskytnú.

Denné teploty môžu v nadchádzajúcom týždni dosahovať až 30 stupňov Celzia, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom facebookovom účte.

Zdroj: Getty Images

Očakáva sa, že v prvej polovici týždňa bude najvyššia denná teplota v nižších polohách Slovenska dosahovať najprv 19 až 27 stupňov Celzia. V druhej polovici týždňa by malo byť ešte teplejšie, a to 22 až 29 stupňov, v nížinách na juhu dokonca prechodne až do 30 stupňov Celzia. „V uvedenom období bude prevládať jasná až polojasná obloha, ráno a dopoludnia bude niekde prechodne aj hmlisto,“ avizoval ústav s tým, že hmlisté počasie sa očakáva najmä v piatok 14. septembra. Meteorológovia ďalej uviedli, že počas najbližších šiestich dní sa zrážky na našom území takmer vôbec nevyskytnú.

Pondelok

Z nedele na pondelok bude jasno až polojasno. V nižších polohách sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v dolinách a kotlinách miestami 9 až 5 stupňov. Počas noci bude bezvetrie alebo slabý, na juhovýchode severný vietor (5 až 20 kilometrov za hodinu).

Zdroj: predpovede.topky.sk

Cez deň bude jasno až polooblačno, ojedinele sa môže vyskytnúť aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Cez deň bude taktiež bezvetrie alebo len slabý, miestami na juhovýchode a juhozápade severozápadný až severný vietor (5 až 20 kilometrov za hodinu). Zrážky sa neočakávajú.

Utorok

Polojasno až oblačno, miestami, najmä v noci, aj zmenšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v dolinách a kotlinách miestami okolo 7 stupňov. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov Celzia. Fúkať by mal slabý, cez deň miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Streda

Jasno až polooblačno. Ráno a dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v dolinách a kotlinách ojedinele okolo 7 stupňov. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov Celzia. Fúkať by mal prevažne slabý vietor.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Štvrtok

Jasno až polooblačno. Ráno sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách ojedinele okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Piatok

Jasno až polooblačno, v priebehu dňa sa miestami môže vyskytnúť aj zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov, v dolinách a kotlinách ojedinele okolo 9 stupňov. Najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov Celzia.