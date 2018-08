Vodiči, pripravte sa na dopravné obmedzenia: Od piatku čiastočne uzavrú D1 v Bratislave

BRATISLAVA - V piatok v neskorých večerných hodinách spúšťa Národná diaľničná spoločnosť opravu vozovky diaľnice D1 v Bratislave na úseku Prístavný most – most Lafranconi.

Ako ďalej informuje NDS na svojej internetovej stránke, oprava sa týka ľavého jazdného pásu v smere na most Lafranconi. Od piatku od 22:00 až do štvrtku 30. augusta do 6:00 bude doprava v smere opravy vozovky presmerovaná na Einsteinovú ulicu, ktorá je v súbehu s diaľnicou, dodáva NDS.