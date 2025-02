Tula, Russia - April 7, 2014: Closeup of Kinder Chocolate Candy made by Ferrero SpA isolated on white background

Pamätáte si ikonického chlapca z obalu Kinder čokolády? Jeho tvár zdobila obaly tejto obľúbenej sladkosti po celom svete a stala sa symbolom detskej radosti. Dnes je však z neho dospelý muž – a internet je z neho v úžase!