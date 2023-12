Maxim a Liam Howlett, The Prodigy, 2023

Britská legenda The Prodigy vyráža v prvých decembrových dňoch do európskych miest, aby fanúšikom predviedla svoju súčasnú koncertnú formu. V júli 2022 odohrala zostava v londýnskej O2 Academy Brixton tri vystúpenia, na ktorých dokázala, že vie naďalej elektrizovať a dostávať fanúšikov do tranzu aj bez "rohatého" búrliváka Keitha Flinta.