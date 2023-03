Galéria fotiek (1) The Prodigy vystúpia na Sea Star Festivale

Skvelé koncerty, more, zábava až do rána a krásna tyrkysová lagúna! Sea Star Festival v chorvátskom Umagu ponúka parádny začiatok leta s hviezdami ako The Prodigy či Robin Schulz. Rezervujte si čas 19. a 20. mája, do Umagu je to necelých 600 km a do 10. marca si kúpite festivalovú permanentku len za 45 eur.