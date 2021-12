Americká speváčka Mariah Carey stále kraľuje rozhlasovým vlnám. Jej aktuálne všadeprítomný vianočný hit All I Want for Christmas Is You sa tento týždeň vrátil na vrchol rebríčka Billboard Hot 100 a stal sa prvou piesňou v histórii, ktorá sa dostala na špicu tejto prestížnej americkej hitparády v troch rôznych rokoch. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.