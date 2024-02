Justin Timberlake, videoklip Selfish

Predstavte si malé dvierka vedúce do krajiny zázrakov. Sú tak lákavé, že do nich vojde aj Justin Timberlake v novom videoklipe k singlovej novinke Selfish. Na otvorenie dvier do novej etapy spevákovej tvorby, museli jeho priaznivci čakať viac ako päť rokov. Odmenou im je návrat Timberlakea k popu s nádychom R&B v romantickej balade o láske a žiarlivosti a bonusom je skvelý videoklip.