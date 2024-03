James Evans a The Ladies Ensemble očaria Košice jedinečným koncertom.

(Zdroj: sturphotography)

Nenechajte si ujsť jedinečný koncert talentovaného speváka a multiinštrumentalistu Jamesa Evansa , pochádzajúceho z Veľkej Británie, žijúceho už vyše 20 rokov na Slovensku a sláčikového kvarteta The Ladies Ensemble, známeho svojou vášnivou interpretáciou a modernými aranžmánmi. 5. mája 2024 o 16:00 sa v kostole sv. Rity v Košiciach predstavia s programom plným gospelu , keltských melódií, ale aj klasickej hudby.

James Evans s britskými koreňmi očarí publikum svojim charizmatickým vystupovaním, úprimným prejavom a nádhernou farbou hlasu. Získal si srdcia publika na Slovensku, v Európe i USA.

The Ladies Ensemble Slovakia vystúpi prvýkrát v meste Košice a to v komornom zložení dámskeho sláčikového kvarteta pod vedením Anežky Kara (1. husle), jej sestry Elišky Podolskej (2. husle), Alenky Rehákovej (viola) a Nikol Adamcovej (violončelo.)

Spojenie Jamesa Evansa a The Ladies Ensemble sľubuje neopakovateľný zážitok a jedinečný koncert plný kontrastov, energie, vášne a emócií! Klasické skladby od Vivaldiho, Mozarta a Bacha sa prelínajú s gospelovými piesňami a temperamentnými keltskými melódiami.

Zobraziť galériu (4)

Nový album SHINE

Na koncerte zaznejú niektoré Jamesove autorské pôvodné piesne v svetovej premiére, keďže sú to skladby z Jamesovho nového gospelového albumu SHINE, ktorý venoval pamiatke úmrtia svojho otca. Výťažok bude použitý na liečbu pre chorých na rakovinu mozgu. Počas dlhoročnej hudobnej kariéry Evans experimentoval so židovskou, keltskou, jazzovou a gospelovou hudbou a album Shine je toho výsledkom. Album Shine je cesta k Bohu a ak sa cítite dole alebo preťažení, jeho hudba Vás povzbudí. CD album odhaľuje Jamesovu schopnosť hrať s nevšednými harmóniami a zaujímavými hudpbnými postupmi a skutočne žehná ľudskej duši. Autorom krásnych sláčikových aranžmánov je popredný slovenský hudobník a aranžér Adrian Harvan a na nahrávaní CD sa podieľali aj gospeloví speváci z Ameriky a slovenská speváčka Jana Golis zo zoskupenia Fragile.

James Evans: Hudobník s dušou tuláka, ktorý našiel domov na Slovensku

James Evans, multiinštrumentalista, spevák a skladateľ, pochádza z Anglicka, no osud ho zaviedol do malebnej dedinky pod Tatrami, kde našiel svoju manželku a nový domov. Má štyri deti, pre ktoré bol dobrým vzorom v hudbe, inšpiroval ich a zdedili po ňom hudobný talent .Najstarší syn Jakub Joshua Evans, jazzový huslista a študent konzervatória v Košiciach, spravil prijímačky na slávnu Berklee College of Music v Bostone. Evansova hudba, ovplyvnená folklórom rôznych krajín, najma židovskou a keltskou melodikou, je plná energie, emócií a zaujímavej harmónie.

Hudobná cesta plná dobrodružstva

Jamesova fascinácia hudbou sa prebudila už v detstve. Ako 16-ročný sa vydal na dobrodružnú cestu do Rumunska, kde ho zasiahla chudoba a ťažký život miestnych ľudí. Táto skúsenosť ho hlboko ovplyvnila a dala mu nový pohľad na svet. Neskôr sa pokúsil prejsť pešo tisícky kilometrov z Británie do Jeruzalema spolu so svojim dlhoročným priateľom Danielom Shaw, pričom spoznával rôzne kultúry a vstrebával hudobné tradície.

Zobraziť galériu (4)

Slovensko ako druhý domov

Na Slovensko sa James dostal náhodou a hneď si ho zamiloval. "Ľudia tu boli úžasní. Vždy sme mali kde prespať, vždy sa o nás niekto postaral," spomína s úsmevom. Fascinoval ho slovenský jazyk, jedlo a kultúra. Spolu so spevákom a hudobníkom Danielom Shaw je zakladateľom legendárnej kapely Heaven ´s Shore, s ktorou účinkovali na veľkých podujatiach pre 10 000 ľudí na Slovensku i v zahraničí.

Hudba, ktorá spája ľudí

Jamesova hudba je eklektická zmes gospelu , rocku a world music. V jeho tvorbe sa prelínajú slovenské motívy s írskymi melódiami a židovskými rytmami. Texty piesní sú plné osobných príbehov, reflexií a túžby po Bohu. James Evans je charizmatický hudobník s veľkým srdcom a vášňou pre hudbu a vieru v Boha. Svojimi koncertami a workshopmi šíri radosť a spája ľudí rôznych národností. Jeho hudba je oslavou života a o osobnom vzťahu s Bohom.

James Evans ako priamy potomok legendárnej Jenny Lind

James Evans - britský hudobník a skladateľ, je priamym potomkom slávnej opernej speváčky Jenny Lind. Jenny Lind (1820-1887), prezývaná "švédsky slávik", bola jednou z najslávnejších operných speváčok 19. storočia. Preslávila sa svojím krásnym sopránovým hlasom a dramatickým hereckým talentom. Vystupovala na operných scénach po celom svete a získala si obrovskú popularitu, najmä v Spojených štátoch. James Evans zdedil po svojej prababičke hudobný talent. Jeho praprapradedo Otto Goldschmidt bol zakladateľ slávneho The Bach Choir v Londýne. James je multiinštrumentalista, ktorý hrá na husle, gitaru, píšťalu a klavír. Jeho mama je tiež hudobníčka a nahrala niekoľko albumov, inšpirovala a ovplyvnila Jamesa v jeho hudobnej ceste a verila v jeho talent. Prepojenie Jamesa Evansa s Jenny Lind je fascinujúcim príkladom toho, ako sa hudobný talent môže dediť z generácie na generáciu. Evansova hudba je dôkazom toho, že Lindin odkaz naďalej žije a inšpiruje umelcov aj po 130 rokoch od jej smrti.

Pred pár dňami zverejnil James Evans na spotify svoj nový singel HOME, ktorý venoval 29 ročnej Cole Brauer, prvej americkej žene, ktorá absolvovala sama náročnú záoceanskú cestu okolo sveta na jachte!

Zobraziť galériu (4)

The Ladies Ensemble je slovenský dámsky komorný orchester, ktorý vznikol v roku 2014 spojením mladých krásnych profesionálnych hudobníčok, v ktorých podaní zistíte, že klasická hudba nie je ani zďaleka nudná, ale plná života, radosti a emócií, a že populárna moderná hudba v orchestrálnych úpravách získa nový originálny rozmer a príťažlivosť!

Umeleckou vedúcou The Ladies Ensemble je slovenská huslistka Anežka Kara - Drmolová, ktorá už ako 14 ročná vystúpila sólovo so Slovenskou filharmóniou, neskôr v 16 rokoch aj s orchestrami Capella Istropolitana , Štátnym komorným orchestrom Žilina alebo Hilaris Chamber Orchestra. Anežka Kara získala na Medzinárodnej súťaži B. Warchala - Talenty pre Európu postupne 3.,2. a 1. miesto.

Členky orchestra The Ladies Ensemblesú profesionálne hráčky bratislavských symfonických orchestrov. V roku 2019 mali členky The Ladies Ensemble vystúpenie v Paríži v rámci celosvetového stretnutia OECD. V roku 2020 odohrali členky TLE počas karantény s veľkým úspechom niekoľko benefičných koncertov "UMENIE POD OKNAMI" na rôznych bratislavských sídliskách, pre seniorov v Petržalke aj za prítomnosti prezidentky SR - Zuzany Čaputovej. V januári 2024 vypredali bez sponzorov koncert filmovej hudby v bratislavskom Starsauditoriu pod taktovkou dirigenta Lukáša Kunsta v spolupráci so ženským zborom Les Sirénes.

Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a zažite toto jedinečné hudobné spojenie na vlastnej koži!

