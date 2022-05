V máji sa uskutoční jedinečná komiksová konferencia Panel

Iniciátormi a organizátormi komiksovej konferencie Panel sú občianske združenia Pomimo, Asociácia slovenských ilustrátorov a Multiverzum – centrum popkultúrneho vzdelávania, ktoré dlhodobo spolupracujú na propagácii a tvorbe komiksov na Slovensku. „Slovensko už roky aktívne žije komiksom autorsky aj čitateľsky, no doposiaľ sa tu neuskutočnilo podujatie zamerané výlučne na toto médium,“ vysvetlila Kristína Soboň z Asociácie slovenských ilustrátorov. „Rozhodli sme sa to zmeniť a dať komiksu priestor, ktorý si zaslúži,“ dodáva.

Program nabitý komiksom

Počas troch dní bude komiksová konferencia hostiť širokú škálu tvorcov a odborníkov z oblasti komiksového média. Ponúkne pestrý program prednášok pre profesionálov, ale aj širokú verejnosť. „Sme nesmierne radi, že naše pozvanie prijali mnohí komiksoví umelci aj teoretici. Okrem najzvučnejších slovenských mien budú môcť návštevníci na Paneli stretnúť a vypočuť si aj hostí z Česka a iných európskych krajín. Ak ste sa chceli o komikse dozvedieť viac, stretnúť svojich obľúbených tvorcov či jednoducho len stráviť čas s podobnými nadšencami a čitateľmi komiksu, ako ste vy, Panel je pre vás to správne miesto,“ hovorí dramaturgička konferencie Panel Eva Piarová z Multiverza.

Vstupenky na komiksovú konferenciu panel kúpite na Predpredaj.sk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Brian Terrero

Hostia svetovej kvality

Na komiksovej konferencii Panel budú mať návštevníci možnosť stretnúť tých najlepších slovenských umelcov. Pozvanie prijali ikony slovenského komiksu Dušan Taragel a Jozef Gertli Danglár, ktorí sa podelia o svoje dlhoročné skúsenosti s tvorbou komiksu. Na Paneli sa tiež zúčastní slovenský umelec svetovej kvality Michal Ivan, ktorého môžu fanúšikovia poznať vďaka obálkam knižnej série Juraja Červenáka – Černokňažník, no i herní fanúšikovia vďaka jeho práci v nemeckom štúdiu Six More Vodka, ktoré spolupracuje na tvorbe mobilných a počítačových hier. V rámci programu aj v Artist Alley budú mať návštevníci možnosť stretnúť aj Satine Zillah – známu komiksovú výtvarníčku a tvorkyňu referenčných materiálov pre umelcov. Do programu prispejú aj mnohí ďalší umelci, napríklad Klaudia Bulantová, Eniac, Martin „Cuco“ Luciak, Eva Ondová, Klára Štefanovičová, Michal Baláž, Soňa Balážová, Martin Plško, Brian Terrero, Peter Csanyi a mnohí ďalší. O komikse na Paneli budú rozprávať aj skvelí slovenskí teoretici, napríklad Juraj Malíček, Jozefa Pevčíková či Vladimír Hebert.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Brian Terrero

Slovenská komiksová scéna úzko spolupracuje s tou českou a Panel bude hostiť aj jej významných odborníkov a tvorcov. Pozvanie prijali Tomáš Prokůpek, český komiksový teoretik, scenárista a vydavateľ zborníka Aarhg!, teoretik Martin Foret, spoluautor knihy V panelech a bublinách, Tomáš Motal, český komiksový tvorca série TRAUM, brniansky umelec Dalibor (MAX) Krch či Štěpánka Jíslová, autorka komiksu Bez vlasů a spoluzakladateľka českej vetvy medzinárodnej organizácie Laydeez do comics, ktorá sa venuje propagácii komiksových umelkýň.

Workshopy pod vedením odborníkov

Komiksová konferencia Panel sa bude sústrediť aj na vzdelávanie v oblasti komiksovej tvorby pre profesionálnych umelcov. Pod vedením odborníkov sa uskutočnia workshopy zamerané na rozvoj umeleckých zručností pre prihlásených účastníkov. Komiksové workshopy budú viesť členovia OZ Pomimo, ktoré sa roky aktívne venuje vzdelávaniu a odovzdávaniu skúseností. O svoje znalosti sa s vami podelia aj hostia Panela, napríklad Michal Ivan sa podelí o svoje znalosti v oblasti práce s tušom, Klaudia Bulantová účastníkom vysvetlí základy navrhovania postáv a Štěpánka Jíslová si pripravila masterclass o komiksovom rozprávaní, storyboardoch a sekvenčnosti.

Tak blízko k umelcom ako nikdy predtým

Centrom a srdcom komiksovej konferencie Panel bude Artist Alley, ktorá bude hostiť profesionálnych i amatérskych, slovenských i zahraničných umelcov. Zahŕňa široké spektrum komiksových tvorcov a ilustrátorov a ponúkne tak náhľad to rôznych žánrov a štýlov tvorby tohto média. Umelci v nej budú vystavovať a ponúkať svoje diela a návštevníci dostanú možnosť porozprávať sa s nimi či zadovážiť si umelecký kúsok do svojej zbierky. „Najdôležitejším poslaním Panelu je pre nás spájanie komunity a jej rozširovanie. Priamy kontakt fanúšikov s tvorcami je toho dôležitou súčasťou a my dúfame nielen vo zviditeľnenie komiksovej scény na Slovensku, ale aj v nové spolupráce, ktoré môžu vzniknúť v priestore, akým je komiksový festival,“ uvádza Martin Schwarz z Pomima.

Vydavatelia komiksov nesmú chýbať

Komiksová konferencia Panel chce najmä spájať tvorcov s fanúšikmi a kolegami, ale aj s vydavateľskou sférou a prehlbovať tak komunitu a tvorbu komiksov. Panel podporili mnohí partneri a tí najvýznamnejší komiksoví vydavatelia – vydavateľský dom Albatros Media Slovakia, vydavateľstvá Slovart, Monokel, Artis Omnis či najväčší český komiksový vydavateľ CREW.

Na Paneli budú mať tvorcovia možnosť ukázať svoju tvorbu zástupcom týchto vydavateľstiev a vydavatelia zas rozšíriť rady svojich spolupracovníkov. Súčasťou programu bude aj debata na tému vydávania komiksov na Slovensku.

Komiksy, kam sa len pohnete – sprievodný program

Na komiksovej konferencii Panel budú môcť návštevníci zažiť aj bohatý sprievodný program. Steny Fakulty architektúry a dizajnu STU budú počas Panela zdobiť výstavy rôznych komiksových umelcov, no tiež papierové plochy, na ktoré bude môcť svojím umeleckým dielom prispieť každý. Uskutoční sa tiež maľba našich hostí naživo a umelecké súboje v kresbe. Počas celého víkendu si budú môcť návštevníci nakúpiť domáce, prekladové i zahraničné komiksy a knihy s obálkami zúčastnených umelcov u tých najlepších predajcov – Funtastic a Nekonečno. Samozrejmosťou bude výborné občerstvenie a posedenie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch fakulty. Súčasťou Panela bude „afterparty“, kde si budú môcť návštevníci aj hostia oddýchnuť a spoločne sa zabaviť. Sprievodný program bude zahŕňať ešte oveľa viac a návštevníci sa všetko postupne dozvedia na webovej stránke comicspanel.com a na sociálnych sieťach komiksovej konferencie Panel.

Komiksová konferencia Panel stojí za Ukrajinou a ukrajinskými umelcami

V aktuálnej nesmierne ťažkej situácii vo svete zaujíma komiksová konferencia Panel jasné stanovisko a podporuje Ukrajinu a ukrajinských umelcov. Na Ukrajine pôsobí aktívna komiksová scéna svetovej úrovne a Panel sa snaží prispieť k jej propagovaniu a zviditeľňovaniu. Na svojich sociálnych sieťach aktívne prezentuje ukrajinských umelcov a ich postoje a skúsenosti a tému ukrajinského komiksu Panel

implementoval aj do svojho programu. Český komiksový teoretik, scenárista a vydavateľ Tomáš Prokůpek bude na Paneli prednášať o ukrajinskej komiksovej scéne.

Panel pre tvorcov, fanúšikov aj študentov

Panel rád privíta všetkých umelcov, scenáristov, tvorcov, fanúšikov, čitateľov superhrdinských, nesuperhrdinských aj artových komiksov, vydavateľov aj predajcov, ktorí sa venujú komiksovému médiu. Jedným z cieľov Panela je aj integrovanie študentov kresby a maľby stredných aj vysokých škôl, ktorí majú záujem tvoriť komiksy a v budúcnosti sa im venovať. Podpore a rozvoju študentov a žiakov sa organizátori venujú dlhé roky a komiksová konferencia Panel bude v tejto snahe pokračovať.

„Pozývame všetkých tvorcov a nadšencov komiksu v dňoch 13. – 15. mája 2022 do priestorov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, aby sme tak spoločne podporili komiksovú scénu na Slovensku a užili si víkend plný panelov a bublín!“ odkazuje Dávid Marcin z Pomima.

Komiksová konferencia Panel sa môže uskutočniť vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý ju finančne podporil z verejných zdrojov.

