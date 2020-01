O tom, že nahota nie je hriech ani na východnom Slovensku sa budete môcť presvedčiť už 1. a 2. 5. 2020 v spoločenskom centre AULA na Hlavnej 68 v Košiciach. Využite predĺžený víkend a vyberte sa na Výstavu nahých žien. Získajte zážitok, ktorý spája krásu ženského tela s umením a ktorý Vám prinesie spomienky na celý život. Vstupenky kúpite TU.

Zdroj: Michal Babinčák

„Je úžasné vedieť, koľko žien má záujem stať sa modelkou na výstavách VOAYER. A nefungovalo by to, ak by nebolo rovnako úžasné vidieť, koľkí ľudia chcú takto poskytnutú nahotu prijať a zároveň poskytnúť svoju skutočnú pozornosť, rešpektovanie a porozumenie. Aj toto všetko sa totiž na našich výstavách odohráva. VOAYER je kvalitný projekt o ľuďoch a pre ľudí. Žiadne klamstvo, žiadne skryté významy. Na našich výstavách sú vždy prítomné skutočné emócie a pocity, pretože ľudia sú umenie,“ dokresľuje obraz výstav ich autor Mário Petreje.

Zdroj: Michal Babinčák

Projekt VOAYER už vystavil viac ako 200 úžasných žien, vrátane mnohých návštevníčok, ktoré neváhali a využili pre ne pripravené miesto. Tešíme sa na to, ako túto svetovo unikátnu výstavu príjmu na temperamentnejšom východnom Slovensku. Návštevníci budú mať počas dňa k dispozícii päť výstavných vstupov. Dotyky budú aj tentoraz povolené a neodmysliteľnou súčasťou našich výstav je unikátna SHIBARI exhibícia – umelecké zviazanie modeliek. Návštevníčky, ktoré nájdu dostatok odvahy, si ju dokonca budú môcť aj vyskúšať.

Zdroj: Michal Babinčák

Kedy: 1. a 2. 5. 2020, piatok a sobota

Kde: Hlavná 68, spoločenské centrum AULA, Košice

Web: www.nahota.sk

A aby ste neboli nútení čakať na termín výstavy, pripravili sme pre vás možnosť komunikovať s nami, našimi modelkami i medzi sebou...

VOAYERNET- Sociálna sieť pre dospelých

Spustením predpredaja sme sprístupnili aj možnosť zaregistrovať sa na novej sociálnej sieti pre dospelých Voayernet.com. Naším cieľom je ľuďom ponúknuť priestor, kde môžu slobodne komunikovať a zverejňovať svoje príspevky bez cenzúry, ktorá je na existujúcich sociálnych sieťach všadeprítomná. Zaregistrujte sa na VOAYER.com a spojte sa so svojimi priateľmi či známymi. Na rozdiel od „tradičných“ sociálnych sietí, ponúkame okrem jedinečnej možnosti komunikovať aj so ženami, ktoré vystavujeme, aj prístup k exkluzívnemu obsahu, ktorý už teraz pripravujeme. Môžete sa tešiť na rozhovory, seriály, filmy, fotografie, live prenosy atď., ktoré budú mať používatelia Voayernet.com k dispozícii.

