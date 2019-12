Old School nádielku hip hopu na februárovom koncerte DAS EFX doplní CP KOMBO!

DAS EFX sú na scéne už od roku 1988 a ovplyvnili mnohých rapperov, medzi nimi aj Lords of the Underground, Fu-Schnickens či Kris Kross, má na konte platinový album a spoluprácu s Ice Cube. Do Bratislavy prinesú po 17 rokoch ich najväčšie hity - Real Hip Hop, They Want EFX alebo Mic Checka, a nezabudnuteľnú energiu z Brooklynu.

K old school party sa pripojí aj zmŕtvychvstané CP KOMBO

Jeden z najlepších textárov, jeden z najlepších freestylerov a jeden z najstarších raperov u nás sa dali dokopy a založili CP KOMBO, čím vznikla slovenská superskupina, minimálne preto, že všetci jej členovia sú super.

Stretne sa alkoholik, recidivista a farboslepý… toto nie je začiatok vtipu priatelia, toto je CP KOMBO. Poďte sa pozrieť na výber toho najlepšieho od 3 rapových veličín, ktorým to na pódiu už po tých rokoch spolu naozaj funguje.

CP KOMBO je výber toho najlepšieho čo tu máme, bohužiaľ…

Zdroj: predpredaj.sk

Každý verný fanúšik hip hopu, ktorý ma prehľad v tom, čo je dobré, by nemal chýbať na žúrke 21.2.2020 v MMC. Lístky nájdete za príjemných 19€ na Predpredaj.sk. Pre čerstvé info sa pridajte na FB event.

-Reklamná správa-