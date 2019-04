O.B.D. pokračuje v koncertovaní s novými hosťami!

V Prešove bude hosťami chalanov grunge-punk-rocková kapela MindSpy a v Banskej Bystrici domáca skupina Kvet z Alokatu.

Skvelá správa pre fanúšikov Orchestra Bronislava Dobrotu! Aj keď to s ich jarným turné vyzeralo všelijako, chalani napokon ešte vystúpia v Prešove a v Banskej Bystrici.

„Atmosféra na koncertoch v Košiciach a v Žiline bola nezabudnuteľná. Boli sme úplne dojatí odozvou fanúšikov. Na pódiu sme sa striedali s našimi kamošmi – kapelou Karpina – a ukázalo sa, že toto spojenie bol dobrý nápad. Ich recesia a naša tvorba sa dokonale dopĺňajú, pretože základ a to čo chceme povedať, je rovnaké. Osobne som si to veľmi užíval a som naozaj rád, že máme takých verných fanúšikov, ktorí si aj po desaťročiach s nami spievajú svoje obľúbené hity,“ vraví líder kapely O.B.D. Roman "Galo" Galvánek.

Zdroj: archív O.B.D.

Chalani teraz pokračujú do Prešova a Banskej Bystrice. Tam sa však budú na pódiu striedať s inými kapelami.

„Snažíme sa podporovať lokálne skupiny tým, že si s nimi zahráme na jednom pódiu a vždy si radi vypočujeme, čo majú nové. Pritom je jedno, či sú to 20-tnici alebo 60-tnici. V Prešove to teda bude MindSpy, podľa mňa zaujímavý hudobný úkaz na našej scéne. V Banskej Bystrici zas miestny Kvet z Alokatu, mladá skupina, ktorá pred pár rokmi zaujala napríklad v súťaži Košický zlatý poklad. Verím, že publikum dostanú do tej správnej atmosféry. My si chystáme tradične divokú šou. Zahráme samozrejme najväčšie hity našej 25-ročnej hudobnej kariéry, ale pridáme aj novinky. Tento rok nám napríklad pribudli do repertoáru dve – „Žiadna sláva“ a „Pekné počasie“. Veľmi sa už na oba koncerty tešíme,“ uzatvára Roman "Galo" Galvánek.

Jarnú časť turné uzavrie O.B.D. v Banskej Bystrici. Potom bude usilovne skúšať na jeseň, keď bude pokračovať v koncertovaní s kapelou Karpina. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk

Zdroj: archív O.B.D.

Kapela O.B.D. vznikla v roku 1993. V roku 1995 získala dve ceny Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby, ktoré bývajú označované aj ako slovenské Grammy (cenu za najlepšiu pieseň Komáre a cenu za Objav roka). O.B.D. má na konte aj cenu za najhranejšiu pieseň v slovenských rádiách. Najväčšie hity kapely sú „Komáre“, „Biely strom“, „Džadžuli Dža“, „Zmoknutý vták“, či „Slnečný deň“.

O.B.D. TOUR

JAR 2019

26.4. PREŠOV, Stromoradie

27.4. BANSKÁ BYSTRICA, Rock Klub Tartaros

- reklamná správa -