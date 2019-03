Košické divadlo uvádza v novej podobe balet M. R. Štefánik

Pred desiatimi rokmi získal Šoth za svoju inscenáciu multimediálneho tanečného divadla M. R. Štefánik viacero ocenení, vrátane prestížneho Krištáľového krídla. „V roku 2009 sme boli vôbec prvým divadlom na Slovensku, ktoré sa téme Štefánika venovalo. Inšpirovali sme ďalších tvorcov. Aj odvahou, že sme sa do toho vôbec pustili. Bol to náš vtedajší pohľad na jeho životný príbeh. Dnes už vnímame niektoré veci hlbšie a to sa v novej inscenácii odráža,“ hovorí Ondrej Šoth. Jeho životnou paralýzou je poznanie, že hoci bol M. R. Štefánik medzinárodným človekom, jeho príbeh a najmä koniec jeho života sa dodnes manipuluje. „V histórii Slovenska nepoznám hlbší príbeh, ako je ten Štefánikov a viem si predstaviť silný veľkofilm, ktorý by bol určite už nakrútený, keby bol Američan,“ myslí si Šoth, ktorý chce v inscenácii poukázať aj na podobnosť príbehu Štefánika s príbehmi iných veľkých osobností, ktoré mali zaujímavý vzťah s vlastným otcom ako napríklad Franz Kafka či Exupery.

Napriek nespochybniteľným historickým zásluhám je téma Štefánik na Slovensku podľa Šotha dodnes v úzadí. „Keď človek číta knihu a potom ju číta o desať rokov znovu, tak v nej nájde veci, ktoré pred tým nevidel,“ hovorí Šoth. Ako poznamenal, pred desiatimi rokmi ešte netušil, koľko pravdivých vecí Štefánik v svojej dobe predpovedal vo vzťahu k vývoju Európy. „Keď si ako človek uvedomíte problémy súčasnej Európy a sveta, problém migrácie a rôznych xenofóbnych a rasistických tendencií zrazu zistíte, že Štefánik o tom, čo tu dnes žijeme, hovoril pred viac ako sto rokmi. To sme si napríklad pred desiatimi rokmi neuvedomovali. On to jednoducho predpovedal. Zaujímavé je to, že na aktuálnosť jeho myšlienok upozorňovala Louise Weiss, jeho priateľka a jedna z prvých poslankýň Európskeho parlamentu, už na sklonku sedemdesiatych a počas osemdesiatych rokov minulého storočia. To na Slovensku málokto vie. Málokto vie aj to, že vďaka ženám, dosiahol istú pozíciu a zoznámil aj Masaryka či Beneša s významnými ľuďmi vtedajšej Európy. A v tom je zaujímavý. V tom, čo hovoril o dôležitosti istých vecí pre Európu, čo hovoril o tom, že napriek rôznym záujmom by Európa mala byť jednotná,“ dodáva Šoth.

V porovnaní s prvou Šothovou inscenáciou M. R. Štefánik prináša nová aj veľké zmeny v autorskom či interpretačnom tíme. Spoluautorkou a dramaturgičkou je opäť Zuzana Mistríková, kostýmy znova navrhol Andrii Sukhanov, ale všetko sa bude odohrávať na scéne Juraja Fábryho. Nováčikmi sú aj mnohí tanečníci, ktorí ešte pred desiatimi rokmi v košickom divadle nepôsobili. Ako Marek Šarišský, ktorý stvárňuje postavu Štefánika – mládenca a zároveň je aj autorom choreografií ľudových tancov z Myjavy. „Pre mňa je účinkovanie v postave Štefánika veľkým obohatením. Síce sme sa o ňom niečo v škole učili, ale až pri skúšaní tejto inscenácie a pri spoznávaní jeho života som zistil, aký veľký človek vlastne bol,“ hovorí Šarišský. Zaujímavosťou je, že jedným z tanečníkov, ktorí stvárňujú Štefánika je aj ešte len 20 - ročný Talian Gennaro Sorbino. „On síce o Štefánikovi veľa nevedel, ale napríklad naša ďalšia tanečníčka Silvia Borsetti vedela od otca, ktorý je učiteľom dejepisu, že Štefánik na konci prvej svetovej vojny zohral významnú úlohu pri zmierení Francúzska a Talianska v otázke vzniku Československa,“ dodal ďalšiu zaujímavosť Šoth. Novou postavou je aj žena z Tahiti, ktorú hrá japonská tanečnica Shoko Yamada. „Už počas skúšobného obdobia som sa na meno Štefánik pýtala aj priateľov v Japonsku a poznajú ho aj tam, lebo sa v svojej dobe stretol s japonským cisárom,“ pridala Yamada ďalší postreh.

Okrem Šotha a Šarišského pripravil niektoré choreografie aj Maksym Sklyar. V novej inscenácií budú použité aj filmové zábery a viac ako zaujímavá je aj hudobná dramaturgia, v ktorej odznejú časti diel Ludwiga van Beethovena, Au Bordela, Johannesa Brahmsa, Antona Brucknera, DJ Cheb I Sabbaha, Antonína Dvořáka, Gabriela Faurého, Gustava Mahlera, Igora Matvijenka, Michala Novinského, Erika Satieho, Alexandra Schiffgena, Bedřicha Smetanu, Svetozára Stračinu, Giuseppe Verdiho a Edith Piaf.

