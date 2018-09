Už o pár dní bude Divadelná Nitra 2018 REalitou

13 inscenácií z 8 krajín počas 6 festivalových dní a viac ako 50 podujatí v sprievodnom programe. Už o pár dní nastane v Nitre divadelný sviatok, ktorý po 27. raz ponúkne výber z toho najzaujímavejšieho, čo sa urodilo v európskom a slovenskom divadle. Do aktuálneho ročníka, ktorý sa bude konať od 28. septembra do 3. októbra, vstupuje festival s témou RE.Tá ako červená niť prepája vybranéscénické diela, ale aj rôznorodý sprievodný program. Ponúkne pohľad späť i nový začiatok.

Aj tento rok si Divadelná Nitra udrží status festivalu, ktorý sa nebojí prekonávať hranice, hľadá nové mená a upozorňuje na nové tendencie. Diváci si budú môcť vybrať z bohatej ponuky žánrov a druhov scénického umenia,niektorí tvorcovia budú na Slovensku predstavení po prvý raz vôbec. Návštevník festivalu môže zažiť počas šiestich dní klasickú činohru, divadlo-prednášku, fyzické divadlo aj tanec, bábkové divadlo i nový cirkus, performanciu pre jedného diváka či predstavenie bez jediného herca.

Progres v divadelnom umení predstavujú produkcie, v ktorých médiá a videoart neslúžia len ako súčasť scénografie, ale aj ako dejotvorný a interaktívny prvok. Iné inscenácie zas prekračujú dimenzie javiska a sú obecenstvu doslova na dotyk.

Slávnostné otvorenie festivalu bude patriť jednému z najvýznamnejších poľských súborov – TR Warszawa, ktorý uvedie veľkolepú inscenáciu Môj Boj. Režisér Michał Borczuch pripravil dielo, ktoré vypovedá o tendencii sebaprezentácie a s ňou úzko súvisiacej straty súkromia, aká sprevádza život jednotlivcov na sociálnych sieťach. Adaptácia knižnej predlohy – šiestich zväzkov a takmer 3 600 knižných strán – od nórskeho spisovateľa Karla OveKnausgårda patrí v Poľsku k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny.

Po prvý raz sa na Slovensku predstaví konceptuálny tvorca Rabih Mrouéz Libanonu,a to hneď dvomi dielami nastoľujúcimi aktuálne otázky etiky a morálky dnešnej spoločnosti. Inscenovaná prednáška Piesok v očiach stavia proti sebe vraždenie zo strany hnutia ISIS a tichú toleranciu zabíjania teroristov s pomocou dronov. Performancia 33 otáčok za minútu a pár sekúnd bez jediného herca na scéne skúma digitálnu stopu libanonského aktivistu po smrti pomocou optiky sociálnych médií a komunikačných nástrojov.

Energiu temnej noci prinesie na Divadelnú Nitru inscenácia Noc z Portugalska. Tanečno-divadelná performancias dynamickou hudbou Dja André Piresa ukazujetroch outsiderov, ktorí sa schádzajú, aby rozohrali fyzicky náročný a vyčerpávajúci boj o lepšie miesto vo svete. Číre politické divadlo bez pátosu a s poriadnou dávkou irónie a satiry prinesú Kristóf Kelemen & Bence György Pálinkás z Maďarska. Ich inscenácia Maďarský Agát parodizuje súčasnú maďarskú politickú scénu. Netradičná bábková inscenácia Čechy ležia pri mori unesie divákov pod morskú hladinu. Divadelná sála sa ponorí do zvláštneho šera, javisko stratí jasné hranice a do celého priestoru sa z neho rozleje poézia. Intímna performancia Tak ďaleko, ako ma povedú končeky prstov zoberie vždy iba jedného diváka prostredníctvom dotykov, hudby a príbehu na cestu súcitu so sýrskym utečencom. Kultový Cirk La Putyka predvedie pod názvom Batacchionový cirkus plný gymnastiky a vzrušujúcej akrobacie, groteskných výstupov i kabaretných hudobných čísel. Nebudú chýbať ani magické triky!

Na Divadelnej Nitre už tradične nebude chýbať ani domáca scéna, ktorú v kurátorskom výbere prinášajú štyri členky združenia MLOKi – mladí o kultúre inak, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová. Do programu zaradili inscenácie Znovuzjednotenie Kóreí zo Štátneho divadla Košice o boji medzi mužom a ženou v 26 mikropríbehoch,Stalker Teatra Tatra, ktorý sa dotýka hraníc existencie v scifi príbehu tajuplnej „zóny“, koprodukčný projekt Štúdia 12a Divadla Pôtoň Americký cisár, kde sa vraciame do čias vysťahovalectva v 19. storočí, a vizuálno-pohybové dielo Debris Company WOW!, ktoré sa znepokojuje nad osudom civilizácie. Že ide o šťastný výber, o tom svedčia aj nominácie na divadelné ocenenia sezóny DOSKY 2018. Zo spomenutých inscenácií sa v programe Divadelnej Nitry ocitlo až 8 nominácií.

Domáce Divadlo Andreja Bagara predstaví inscenáciu Ľudia miesta a veci. Skvelé herecké výkony, veľkolepé scénografické riešenie a tragický rozmer okorenený humorom odkrývajú dilemy súčasného človeka.

Nezvyčajným znakom aktuálneho ročníka je prezentácia tvorcov, ktorí nepracujú s klasikou, ale siahajú najmä po textoch súčasných autorov (Martin Pollack, Radek Malý, Boris a Arkadij Strugackí, Eugen Gindl), prípadne si scenáre píšu sami. Festival prezentuje v hlavnom programe diela tvorcov z ôsmich krajín, niektorí z nich sa na Slovensku predstavia po prvý raz – Rabih Mroué a Lina Saneh, Tania El Khoury, AndréBraga a Cláudia Figueiredo, Kristóf Kelemen a Bence György Pálinkás, ale aj Júlia Rázusová.

Na tematickú niť RE sa postupne napojili aj sprievodné podujatia. Spolu je ich viac ako 50. Projekt RE Agora Nitra 2018 zahŕňa súbor diskusií na spoločensko-politické témy rôznych formátov – od veľkej verejnej debaty cez Verejnú obývačku, Živú knižnicu až po reláciu pod lampou. Silný spoločensko-politický obsah nesú aj filmy a výstavy. Pod titulom REpublika 100 festival prezentuje 5 scénických diel z Čiech pre deti i dospelých a 8 filmov českých i slovenských tvorcov z horúcej súčasnosti i z prelomu 60. a 70. rokov.Festival deťom, Nitrianska Biela noc, Mladé divadlo, Aj toto je umenie prinášajú rozmanité podujatia pre širokú verejnosť rôzneho veku z Nitry i okolia. Užšie zamerané sú projekty umeleckej reflexie a neformálneho vzdelávania pre kritikov z 9 krajín, študentov vysokých i stredných škôl aj hendikepované deti, ktoré sa s festivalom pretínajú v čase – V4Theatre CriticsResidency, Ako na divadlo, Darujem ti tulipán.

Prípravy festivalu sú v plnom prúde, prvé súbory i technické zložky sú už na ceste.

Sviatok umenia v Nitre sa po 27. raz môže začať.

