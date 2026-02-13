Na Kube zatvárajú hotely, problém je s potravinami aj zdravotníctvom

Výpadky elektrického prúdu na Kube dosahujú ďalšie rekordy, v utorok boli bez elektriny popoludní a večer dve tretiny krajiny, pre dnešok odhaduje štátna elektrárenská spoločnosť výpadky v čase najväčšej spotreby na asi 60 percentách územia. Kvôli americkej ropnej blokáde na Kube obmedzujú aj zdravotnícke služby a verejnú dopravu, niekde majú aj problémy so zásobovaním potravinami, nefunguje zvoz odpadkov a zatvárajú sa hotely.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Veľké nešťastie na východe Slovenska: Chlapec spadol do potoka, oživoval ho starosta! Bral ho vrtuľník
Výsmech Slovákom? Parlament si naplánoval jarné prázdniny: Na pár dní sa uvidia v marci a naplno až v apríli