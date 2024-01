Soňa Müllerová (Zdroj: archív SM)

Soňa Müllerová sa do Slovenskej televízie dostala prostredníctvom konkurzu počas vysokej školy a začínala ako externistka. Tento krok nikdy neoľutovala, skôr naopak: “Vďaka tejto profesii som mala nádherný život, pestrý, adrenalínový, vzrušujúci, stretla som kopec zaujímavých ľudí… keď tak spomíname, je nám za tým ľúto.“ Prišli však nové cesty a výzvy.

Soňa v práci pokračuje aj napriek tomu, že už požiadala o dôchodok. Do kedy sa však upíše pracovným povinnostiam, je zatiaľ otázne. Určite by však chcela viac cestovať a absolvovať rôzne kurzy. Samozrejme, iba dovtedy, kým neprídu na rad vnúčatá: “Občas sa vypytujem, kedy si to predstavujú, ale veľmi opatrne, aby som ich neprovokovala, nechávam to na nich... Ale teším sa, že raz to príde,“ úprimne priznáva Soňa.

Dôchodok iba na papieri, Soňa Müllerová chytá druhý dych: Aha, na čo sa chystá! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)