Hudák zmeškal nakrúcanie, režiséra to dvihlo zo stoličky! Neúprosná reakcia: MÁŠ, čo si CHCEL

Chýbajúci Hudák v relácii je dosť veľký škrt cez rozpočet. Jeho kolega a kamarát sa ho najprv snažil hľadať pod stolom, keď však zistil, že nejde o žart, pokúšal sa ho suplovať presadaním si zo stoličky na stoličku: “Dnes som tu dvojjediný“. Našťastie okamih hrôzy netrval dlho a Michal dobehol do štúdia. To nie kolegovia, ale režisér si z neho urobil žart. Keď meškal, začali proste bez neho. Pravdaže Mišo to zobral s humorom a hneď aj zažartoval obvinením, kto za to môže.

To však nebude jediný kiks v relácii. „Dnes je to veľký freestyle“, nechal sa počuť Hudák, keď sa počas nakrúcania motala v štúdiu maskérka a pudrovala hádačom lesknúce sa nosy. Jej prítomnosť využil moderátor Vlado Voštinár a absolútnu bodku celej stiuácii nasadila Zuzana Kubovčíková Šebová. Ak chcete vedieť, aký titul udelila maskérke, pozrite si video. A ešte viac zábavy zažijete pri sledovaní relácie Inkognito v pondelok večer na JOJ-ke.

