KONEČNE to potvrdila! Miley Cyrus sa vydala: FOTO ako dôkaz!

Ich prvý manželský bozk z milióna.

Zdroj: Instagram M.Č.

LOS ANGELES - Prvý raz sa škandalózna hviezdička z Disney seriálu, Miley Cyrus (26) zasnúbila v roku 2012, no následne rok po tom zásnuby zrušila, podobný scenár sa opakoval aj v roku 2016. No ako sa vraví, do tretice všetko dobré a konečne sa vydala! Vzala si dlhoročného partnera, herca Liama Hemswortha (28).