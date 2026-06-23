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Horúčavy trápia Slovensko: Teploty ohrozujú aj železničnú dopravu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Upozorňuje na to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave a počas ciest dbať na dostatočný pitný režim. Pri dlhších cestách je vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Informovali z odboru komunikácie ZSSK.

Spoločnosť v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami priebežne monitoruje vývoj počasia aj situáciu v železničnej doprave. „Dispečerské pracoviská a prevádzkové zložky sú pripravené reagovať na prípadné mimoriadnosti spôsobené extrémnym počasím,“ doplnili z odboru komunikácie.

Podotkli, že extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia aj infraštruktúru, čo sa môže prejaviť aj na plynulosti dopravy. „Situáciu preto priebežne sledujeme v spolupráci so správcom infraštruktúry a sme pripravení prijímať potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnej prevádzky,“ dodali.

Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková na utorkovej tlačovej konferencii informovala, že horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov Celzia na severe a na juhozápade 39 stupňov Celzia. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov Celzia. Zároveň je nízka pravdepodobnosť výskytu zrážok. Ochladenie sa podľa nej črtá 1. až 2. júla.

Viac o téme: HorúčavaTeplotyŽelezničná doprava
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