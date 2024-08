Takto sa zrodilo monštrum: Dokument z roku 1943 odhaľuje intímne detaily o Hitlerovi! Pravda o jeho penise

Adolf Hitler (Zdroj: TASR/AP)

Druhá svetová vojna trvala dlhých šesť rokov, počas ktorých spojenci neúnavne bojovali, aby porazili nacistov. Pod Hitlerovou vládou boli uväznené milióny Židov v desivých táboroch smrti, kde ich vraždili v plynových komorách. Aj 79 rokov po ukončení brutálneho konfliktu sú koncentračné tábory ako Bergen-Belsen a Auschwitz poznačené hrôzostrašnými zverstvami, ktoré sa v nich odohrali. Mnohí si možno kladú otázku, čo mohlo zmeniť obyčajného chlapca z Rakúska na najodpornejšieho vodcu novodobého sveta. Profesor Henry Murray z Harvardu bol presvedčený o tom, že našiel odpoveď už v roku 1943, keď ho poveril americký Úrad strategických služieb, aby preskúmal osobnosť Adolfa Hitlera.

Jeho rozsiahla 229-stranová správa poskytuje otrasný pohľad na dieťa, ktorému nenapraviteľne ublížil jeho tyranský otec a opisuje chlapcovu posadnutosť matkou. Malý Adolf vraj raz uvidel rodičov počas intímnej chvíle, čo len umocnilo jeho lásku k matke a odpor k otcovi. Murray odhalil Hitlerove znepokojujúce sexuálne črty a fyzické deformácie, ktoré ho viedli k presvedčeniu, že je menejcenný. Nacistického vodcu vykreslil ako úplnú trosku, ktorá nie je schopná udržiavať normálne ľudské vzťahy. „Je navždy nemožné dúfať, že by sa s ním mohlo zaobchádzať s milosrdenstvom alebo ľudsky,“ napísal profesor, informuje denník Mirror.

Tešilo ho, keď ponižoval ženy

Podľa jeho slov trápil Hitlera už od detstva pocit nedostatočnosti kvôli jeho malej a slabej postave. Vybudoval si zábrany voči škole, pretože sa bál, že sa nevyrovná svojim rovesníkom. Matka ho vraj v detstve rozmaznávala, čo mu umožnilo opustiť školu bez akýchkoľvek následkov. Budúci vodca sa vyhýbal športu a manuálnej práci a opakovane čelil odmietnutiu zo strany rakúskej armády. Už v mladosti bol posadnutý myšlienkou hrubej, fyzickej sily, bezohľadnej nadvlády a vojenského dobývania. Tieto zvrátené záujmy sa preniesli aj do jeho milostného života. Murray uvádza, že so ženami nadväzoval násilné vzťahy a mal potešenie z ich ponižovania.

Tieto informácie získal od bývalých sexuálnych partneriek, ktoré uviedli aj to, že Hitler trpel fyzickými abnormalitami, mal mikropenis, iba jeden semenník a typické boli pre neho deviantné sexuálne záľuby. Túžil napríklad po tom, aby sa ženy vyprázdňovali na jeho telo a potešilo ho aj to, keď počas styku do neho občas kopali. Nutkanie kopať do Hitlera počas súlože mala aj známa nemecká herečka, Renate Müllerová, ktorá si neskôr siahla na život. „Tento nedostatok musíme chápať ako podnet k prehnanej túžbe po nadradenosti. Neschopný ukázať mužskú silu pred ženou, bol nútený kompenzovať to tým, že pred mužmi demonštroval neprekonateľnú silu,“ uviedol Murray.

Spotené dlane a mŕtve oči

Ušetrená od zvráteností nebola ani jeho vlastná rodina a Hitler mal sexuálny styk aj so svojou neterou. Pravdepodobne sa neskôr zverila stúpencovi nacizmu Ottovi Strasserovi, ktorý následne opustil stranu. Podľa autora dokumentu bol nenávidený vodca človek so spotenými dlaňami a mŕtvymi očami, ktorý sa z pohodlnosti zameral na Židov a považoval ich za ľahkého obetného baránka. Napriek svojej obrovskej moci údajne zápasil s problémami svedomia. „Má nočné mory zo zlého svedomia a dlhé obdobia, keď ho opúšťa energia, sebadôvera a schopnosť rozhodovať sa. Po týchto obdobiach pochybností o sebe samom sa však vracia s úplným rozhodnutím zaútočiť s veľkou silou a bezohľadnosťou,“ uvádza Murray.