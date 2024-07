VIDEO Návštevníkov pláže vydesil obrovský roj vážok: Strašidelné, prilietali odvšadiaľ! Je toto koniec sveta?

(Zdroj: Instagram/wbztv)

„Invázia vážok,“ uviedol v popise videa Mark Stickney, ktorý zachytil inváziu vážok. Pre televíziu WBZ-TV povedal, že na pláž prišiel okolo 11:00 hodiny a všade videl vážky, informuje portál CBS News. Najväčší roj sa presunul z oceánu približne o dve hodiny neskôr. „Muselo ísť o stovky tisíc vážok,“ povedal Stickney. „Bolo to neskutočné,“ dodal. Povedal, že vážky nikoho neobťažovali a väčšina návštevníkov pláže zostala na mieste. „Myslím, že to bolo úžasné. Bol to skvelý pohľad,“ povedal. Niektorí návštevníci pláže však zostali vydesení, o čom svedčí aj video publikované na Instagrame. „Je toto koniec sveta?" počuť vo videu neznámu osobu.

Ginger Brownová, odborníčka na vážky z Rhode Islandu, uviedla, že roj sa vyskytol mimo typického obdobia migrácie vážok, ktoré trvá od polovice augusta do polovice septembra. Podľa jej slov je známe, že vážky sa presúvajú, ak vyschnú ich biotopy – močiare a bažiny. „Je celkom možné, že to je to, čo vidíme teraz,“ povedala Brownová. „Môžu relatívne ľahko prekonávať veľké vzdialenosti,“ prezradila ďalej.

Brownová uviedla, že vážky sú kľúčovou súčasťou ekosystému, pretože sa živia komármi a inými škodcami a slúžia aj ako potrava pre vtáky a dokonca aj pre mäsožravé rastliny. „Sú nesmierne dôležité v tejto sieti života,“ povedala. Brownová dodala, že každý, kto sa dostane do roja vážok, nemá dôvod obávať sa. „Jednoducho si tento fenomén vychutnajte,“ povedala. „Majú vynikajúci zrak, nevletia vám do tváre,“ uzavrela.