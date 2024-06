Užívate tieto lieky? Pozor, vlny horúčav pre vás môžu byť mimoriadne nebezpečné! Takto sa ochránite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Opäť čelíme horúčavám a odborníci upozorňujú ľudí, ktorí užívajú určité lieky, aby boli mimoriadne opatrní. Obzvlášť spozornieť by mali pacienti trpiaci týmito bežnými zdravotnými komplikáciami.

Vlny horúčav môžu byť nebezpečné pre všetkých, ale opatrní by mali byť najmä ľudia, ktorí užívajú lieky na vysoký krvný tlak, alergie či psychické poruchy. Odborníci zostavili zoznam prípravkov, ktoré môžu počas horúčav spôsobiť väčšie zdravotné komplikácie.

(Zdroj: Getty Images)

Diuretiká

Diuretiká sa bežne predpisujú na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorení obličiek. Pomáhajú telu znížiť prebytok soli a vody, pretože prinútia obličky produkovať viac moču. Allison Hillová z Americkej asociácii lekárnikov pre denník New York Times uviedla, že diuretiká môžu spôsobiť rozkolísanie hladiny elektrolytov, ako je draslík alebo soľ. V kombinácii s extrémnymi horúčavami tak dochádza k dvojitej dehydratácii. Tí, ktorí diuretiká užívajú, by preto mali byť mimoriadne ostražití voči príznakom dehydratácie a zvýšiť príjem tekutín.

(Zdroj: Getty Images)

Lieky na krvný tlak

Riaditeľ pohotovostného oddelenia v Mount Sinai West Michael Redlener pre New York Times pripomenul, že inhibítory ACE na liečbu vysokého krvného tlaku môžu zvýšiť riziko vzniku mdlôb a pádu. Ide síce o vedľajší účinok ich užívania, ktorý sa môže prejaviť kedykoľvek, ale počas horúčav sa stupňuje. Tieto lieky zároveň potláčajú pocit smädu, takže je ťažšie rozpoznať, kedy sa pacienti skutočne potrebujú napiť. Rovnaké riziko hrozí aj tým, ktorí užívajú betablokátory. Tie totiž môžu telu komplikovať potenie a ochladzovanie. Blokátory vápnikových kanálov zas vplyvom tepla spôsobujú nerovnováhu elektrolytov.

(Zdroj: Getty Images)

Antipsychotiká a antidepresíva

Redlener upozornil aj na to, že niektoré antipsychotické lieky, ako napríklad haloperidol, olanzapín a risperidón, ovplyvňujú schopnosť organizmu produkovať pot, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť prehriatia. Mnohé antidepresíva zas zvyšujú potenie a potláčajú smäd, a tak zdvojnásobujú riziko dehydratácie. Náhrady hormónov štítnej žľazy zvyšujú telesnú teplotu, spôsobujú nadmerné potenie a potláčajú schopnosť tela regulovať teplotu. Voľnopredajné antihistaminiká, ako sú difenhydramín (Benadryl), prometazín a doxylamín (Unisom) potláčajú potenie, čo môže brániť telu udržať si stálu vnútornú teplotu.

(Zdroj: Getty Images)

Stimulanty

Stimulanty, vrátane amfetamínov používaných na liečbu príznakov ADHD, môžu zvyšovať telesnú teplotu, informuje Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Ak užívate lieky, ktoré vás vystavujú vyššiemu riziku ochorenia z tepla, podniknite určité kroky, aby ste zostali v pohode aj pri neznesiteľných teplotách.

Prekonajte horúčavy

„Vyčerpanie z tepla je ďalším stupňom a zahŕňa silné potenie, nevoľnosť, závraty, slabosť a vyčerpanie a prejavuje sa aj chladnou, vlhkou a bledou pokožkou," pre denník New York Post vysvetlil regionálny komunikačný manažér Amerického Červeného kríža pre oblasť New Yorku, Frederic Klein. Príznaky prehriatia sa často prejavujú bolesťami svalov a kŕčmi v nohách alebo bruchu. Zároveň doplnil, že tieto komplikácie sa zvyčajne dajú odstrániť presunom na chladnejšie miesto, pitím vody a strečingom. Najzávažnejšie a potenciálne aj smrteľné ochorenie súvisiace s teplom je úpal. Medzi jeho príznaky patrí horúca červená pokožka, zvracanie, zmätenosť, pretrvávajúca bolesť hlavy a strata vedomia. Klein varoval: „Je to životu ohrozujúce a treba okamžite zavolať záchrannú službu."

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Getty Images)

Bezpečnosť pri extrémnych teplotách

Odborníci odporúčajú niekoľko kľúčových opatrení, ako predísť ochoreniu z tepla ešte pred jeho začiatkom, najmä ak ste zraniteľnejší kvôli užívaniu liekov. Nezabúdajte na príjem dostatočného množstva tekutín, konkrétne dva deci vody každých 15 až 20 minút, ak ste počas horúčav vonku alebo nemáte prístup ku klimatizácii. Noste priedušné, ľahké, voľné oblečenie svetlejších odtieňov odrážajúce slnko a obmedzte pobyt vonku na najchladnejšie časti dňa, čiže skoro ráno a neskoro večer. Snažte sa zdržiavať do najviac v tieni a používajte opaľovací krém. Nezabúdajte ani na dopĺňanie elektrolytov športovými nápojmi, ovocím a zelenými listami.