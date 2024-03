Archeologička už 20 rokov pátra po Kleopatrinej stratenej hrobke: Konečne sa jej podaril prelomový objav!

Ilustračné foto (Zdroj: Instagram/drkathleenmartinez)

EGYPT - Doktorka Kathleen Martinezová po prvý raz od roku 2022 poskytla aktuálne údaje o hľadaní Kleopatrinej hrobky, ktorú sa snaží nájsť viac ako dve desaťročia. Naposledy informovala verejnosť o objavení tunela, ktorý by mohol potenciálne viesť k miestu posledného odpočinku tejto kráľovnej Egypta.

Archeologička Kathleen Martinezová na svojej prednáške 13. februára odkryla nové zistenia v pátraní po Kleopatrinej hrobke. Používateľka TikToku Harini Bhatová (@tilscience) informovala o novinkách prostredníctvom sedemminútového videa. Martinezová pátra po stratenej Kleopatrinej hrobke od roku 2005. Počas prednášky vysvetlila, že doteraz neboli nájdené miesta posledného odpočinku žiadneho zo štrnástich faraónov Ptolemaiovcov, a to od Alexandra až po Kleopatru. Egyptológovia sa domnievajú, že sú pochovaní v zaplavenej časti starovekého mesta Alexandria.

Archeologička zúžila svoj výskum na hrobku, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádza v chráme Taposiris Magna, čo v preklade znamená „Veľká Osirisova hrobka“. Práve tam hľadala artefakt potvrdzujúci jej teóriu, že ide o chrám zasvätený bohyni Isis, o ktorej Kleopatra verila, že je jej reinkarnáciou. Týmto artefaktom bola základová kamenná doska veľkosti iPhonu. Takéto tabuľky umiestňovali stavitelia pod hlavné stavebné kamene a obsahovali kľúčové informácie o tom, kedy a prečo bol chrám postavený.

Po kamennej tabuľke poukazujúcej na chrám zasvätený bohyni Isis pátrali celé tímy od roku 1800. Sklamaný bol napríklad aj Napoleon, ale doktorka Martinezová zostala optimistkou a vykopala celý chrám. Následne vedľa neho spolu so svojím tímom našla aj ďalší a vykopala aj mince s nápisom „kráľovná Kleopatra“ na jednej strane a podobizňou kráľovnej na strane druhej. Našli aj procesiovú alej, tiahnucu sa cez hlavnú časť stavby až do Stredozemného mora. Archeologička však potrebovala súhlas na to, aby tam mohla bádať, pretože úrady požadovali ako dôkaz tabuľku. Napriek všetkému ju nakoniec našla. Bol na nej nápis: „Kráľ Horného a Dolného Egypta Ptolemaios V. žije navždy milovaný Isis, synom Ptolemaia IV. kráľa Horného a Dolného Egypta a jeho manželkou Arsinoé III., obaja dobrotiví bohovia zasvätili tento chrám matke Isis.“

Bol to konkrétny dôkaz, že chrám bol postavený pre túto bohyňu. Problémom však zostávala skutočnosť, že na jeho existenciu neodkazoval nijaký údaj na žiadnej staroegyptskej mape. Po nájdení jedného chrámu si archeologička myslela, že druhý bude v mori. Zvyčajne to totiž bolo tak, že jeden bol pre muža a druhý pre ženu. Vyslovila preto teóriu, že ak bola Alexandria ponorená, určite mohol byť zaplavený aj druhý chrám. Vďaka ďalšiemu výskumu a pomoci podmorského archeológa Roberta Ballarda (muža, ktorý objavil Titanic) začala so súhlasom miestnej vlády skúmať potopenú Alexandriu.

Egypt jej dokonca ponúkol zdroje a vybavenie námornej pechoty, čo sa nakoniec vyplatilo. Tím našiel štruktúry, ktoré nevyzerali ako morské stavby. Vysoké boli dva až tri metre a nachádzali sa na mieste, kde sa mohla v minulosti nachádzať hľadaná pevnina. V mori sa našiel aj čadič, čiže rovnaký materiál ako v sochách v prvom chráme, čo len potvrdilo, že išlo o súčasť suchozemskej štruktúry. Tím našiel aj viac ako päť ďalších bodov záujmu a v ďalšej sezóne sú jeho členovia pripravení pokračovať vo vykopávkach až desať kilometrov od pobrežia. Skutočne prelomový objav by mal byť aktualizovaný už čoskoro.