Šokujúca teória o záhade zmiznutého letu: Samovražedná misia pilota! Takto údajne vyzerali posledné minúty

(Zdroj: Profimedia/Getty Images)

Lietadlo zmizlo 39 minút po štarte z Kuala Lumpur a po strate signálu s Riadením letovej prevádzky ho už nikdy nevideli. V čase zmiznutia bolo na palube lietadla 239 cestujúcich a členov posádky. Úlohou Simona Hardyho pri pátraní bolo využiť najlepšie letecké simulátory na určenie polohy lietadla. Po hĺbkovom výskume prezradil pre britský denník The Sun, že teraz verí, že lietadlo sa zrútilo do mora ako súčasť plánu vraždy a samovraždy, ktorý viedol pilot. Podelil sa o svoju – zatiaľ nepreukázanú – teóriu, že kapitán Zaharie Ahmad Shah mal veľkú radosť zo samovražednej misie.

Hardy vysvetlil, že jeho vyšetrovanie ho priviedlo k presvedčeniu, že pilot mal údajne za cieľ pochovať lietadlo v Geelvinck Fracture Zone, priekope, ktorá sa nachádza stovky kilometrov pod južným Indickým oceánom. Hovorí sa, že FBI súhlasí s teóriou a údajne dospela k podobnému záveru počas vlastného vyšetrovania. Vyšetrovanie miesta letu sa skončilo v roku 2017 a Hardy nemal čas dokázať svoju teóriu. Je však presvedčený, že let skončil v oblasti ohrozenej zemetrasením. „Ak sa vám tam podarilo dostať lietadlo, možno by ste ho po niekoľkých rokoch našli pochované skalami, takže by mohlo byť dokonca ukryté na dne mora,“ povedal.

Teória o vražde-samovražde prišla po tom, čo Hardy preskúmal stopy a nakoniec sa spýtal, či existujú dôkazy o požiadavkách na dodatočné palivo a kyslík pre kokpit, ale nie pre ostatných pasažierov. To by umožnilo Shahovi letieť lietadlom bez detekcie ďalších sedem hodín uprostred ničoho, pričom pasažieri a posádka by upadli do bezvedomia. Ak by to bola pravda, dodalo by to Hardyho teórii väčšiu váhu.

Pilot Zaharie Ahmad Shah (Zdroj: Profimedia)

„Predstavte si Zázrak na rieke Hudson, ale všetci sú už mŕtvi,“ povedal. „Nikto sa nedostane von a potopí sa na dno južného Indického oceánu. Kde skončia všetky tie trosky? No, žiadne nie sú,“ dodal. Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy (ATSB), ktorý bol súčasťou počiatočného vyšetrovania, v správe uviedol, že informácie zo simulátora ukazujú iba možnosť plánovania vražednej misie. Vyhlásenie ATSB pokračovalo: „Simulátor neodhaľuje, čo sa stalo v noci zmiznutia lietadla, ani to, kde sa lietadlo nachádza.“