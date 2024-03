Najtemnejšia konšpiračná teória šokuje: Mocní zneužívajú UFO na manipuláciu, takto bude vyzerať invázia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Youtuber Shane Dawson sa zhováral s bratom Jeridom, ktorý je známy ako samozvaný konšpiračný teoretik. Témou ich rozhovoru bol údajný plán na vyhubenie väčšiny obyvateľov Zeme. Jerid má ohľadom tejto teórie strach a povedal, že by ho mohli zabiť už len kvôli tomu, že o nej hovorí. On a ďalší priaznivci konšpiračných teórií tvrdia, že ide o plán známy ako Project Blue Beam. Je to dlhodobý program cieleného a selektívneho úniku informácií. Jeho cieľom je vyvolať strach, že nás napadne nepriateľská mimozemská civilizácia.

Konšpirátora znepokojilo, keď začal projekt skúmať, pretože informácie v ňom uvedené mu pripadali príliš reálne a videl, že sa mu pred očami odohráva zlovestný plán. Doplnil, že zmena terminológie z UFO na UAP naznačuje, že vlády hovoria o mimozemských návštevníkoch vážnejšie. Jerid pokračoval: „V tejto chvíli majú dokonca ako keby legitímnejší názov. UFO pôsobilo hlúpo a trochu konšpiračne, ale teraz máme pre tieto veci pomenovanie UAP - unindetified aerial phenomena. Každý deň mi ľudia píšu a nie sú to len tí, ktorí tvrdia, že Zem je plochá a podobné veci. Sú to ľudia, ktorí sú skutočne znepokojení.“

Jerid sa domnieva, že presne takúto reakciu očakáva zlovestná elita stojaca za Blue Beam a pokračuje: „Chcú, aby ste sa báli mimozemšťanov, aby nás zmanipulovali a presvedčili, že sa odohráva mimozemská invázia. Chcú nás všetkých zjednotiť, aby mohli v podstate prevziať kontrolu nad planétou.“ Projekt odhalil kanadský konšpiračný teoretik Serge Monast v roku 1994. Údajne je rozdelený do niekoľkých krokov, pričom každý z nich má pripraviť verejnosť na to, aby uverila, že sa blíži invázia mimozemskej civilizácie. „Prvou fázou má byť objavenie akýchsi dokumentov. Tie zmenia naše vnímanie reality, v ktorej žijeme, zmätú nás a otvoria našu myseľ možnosti toho, čo by mohlo byť. Druhou fázou je dosiahnuť, aby sme si všetci vedeli predstaviť, ako by to mohlo vyzerať. Najlepším spôsobom ako to urobiť, sú filmy,“ informuje.

Konšpirátor hovorí, že súčasťou tohto psychologického programovania širokej verejnosti bolo aj uvedenie snímky Deň nezávislosti v roku 1996. Zhodou okolností Monast zomrel v tom istom roku vo veku 51 rokov. Je iba jedným z viacerých ľudí spojených s touto teóriou, ktorí zomreli zdanlivo nečakane. „O dva týždne neskôr zomrel na podobný infarkt jeho partner, ktorý mu pomáhal napísať túto knihu,“ pokračoval Jerid. Doplnil: „Tretí krok pozostáva z toho, že budú na oblohu premietať holografické obrazy, aby sme skutočne videli inváziu mimozemšťanov. V štvrtom kroku nás všetkých presunú do podzemných bunkrov, naložia nás do ponoriek a tých pár, ktorí budú mať šťastie, túto apokalypsu konca sveta prežije.“

Presvedčený je aj o tom, že masové pozorovania UFO, ako napríklad záhadné „Fénixove svetlá“ a silne medializované stretnutie s USS Nimitz, sú podvody. Podľa jeho slov ich pripravil Pentagón s cieľom pripraviť pôdu pre veľkú fingovanú inváziu. „Nie je to len vo filmoch,“ hovorí Jerid. „Museli to skutočne preniesť do skutočného života, aby tomu dodali prvok reality,“ dodal. On sám verí tomu, že ak by sme niekedy nadviazali kontakt s mimozemskou civilizáciou, jej členovia by boli skôr priateľskí a mierumilovní. Lenže ľudia, ktorí riadia svet, nás radšej nechajú žiť v strachu. Spôsob, ako to dosiahnuť, podľa neho spočíva v rétorike, ktorú uplatnil už Ronald Reagan. Tento bývalý americký prezident opísal kontakt s mimozemšťanmi ako vonkajšiu univerzálnu hrozbu, ktorá by nás všetkých prinútila dobrovoľne vstúpiť do podzemných krytov alebo kamkoľvek, kam nám naši vodcovia prikážu ísť.