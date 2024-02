Týchto 12 vitamínových doplnkov by ste NIKDY nemali užívať spolu, varujú experti: Pozor hlavne na to prvé!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Ak trpíte nedostatkom vitamínov, rôznorodá strava a výživové doplnky môžu pomôcť vášmu telu vrátiť sa do správnych koľají. Avšak ešte predtým, ako začnete s akýmkoľvek novým stravovacím režimom, je dôležité uvedomiť si, že kombinácia viacerých látok môže mať na vaše telo nežiaduce účinky.

Lekári definovali 12 doplnkov, ktoré by ste nemali kombinovať, pretože ich vzájomná interakcia môže byť nežiaduca pre vaše telo. Riziko reakcie je ešte vyššie, ak užívate viac ako jeden doplnok naraz alebo ak kombinujete doplnky s voľnopredajnými (OTC) alebo predpísanými liekmi. „Existuje veľa doplnkov, ktoré sú v kombinácii synergické, oproti tým, ktoré môžu zvýšiť vedľajšie účinky alebo zvýšiť či znížiť ich vstrebávanie,“ pre magazín BestLife uviedla lekárka Azza Halimová. Dodáva, že so súhlasom a pod dohľadom lekára môžete za určitých okolností tieto doplnky spájať, ale mali by ste ich užívať s odstupom aspoň niekoľkých hodín, aby ste sa vyhli ich vzájomnému pôsobeniu. Nasledujúce dvojice doplnkov však vo všeobecnosti vyvolávajú nežiaduce účinky a je lepšie sa im vyhnúť.

1. Vápnik a železo

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa doplnky zle kombinujú, je skutočnosť, že sa navzájom vylučujú. Registrovaná dietologička Trista Bestová hovorí, že vápnik a železo sú dokonalým príkladom toho, ako môžete kombináciou nesprávnych vecí oslabiť výhody doplnkov. „Tieto dva prípravky si konkurujú pri vstrebávaní a vápnik zníži množstvo železa, ktoré je vaše telo schopné vstrebať, ak vôbec nejaké vstrebe.“ Ak chcete maximalizovať vstrebávanie doplnku železa vaším telom, Bestová odporúča kombinovať ho s vitamínom C. „Nehemové železo pochádza z rastlinných zdrojov a nevstrebáva sa tak ľahko ako hemové formy, ale pridanie vitamínu C môže zvýšiť vstrebávanie tohto prvku. Môžete ho podporiť jednoducho pridaním citróna do vody alebo zjedením niekoľkých jahôd spolu s doplnkom,“ dodala.

2. Zinok a meď

Mnohí ľudia si na posilnenie imunitného systému doprajú doplnky stravy so zinkom a meďou. Certifikovaná odborníčka na výživu Jenny Dobryninová však tvrdí, že ich vzájomná konzumácia je neúčinná. „Kombinácia medi a zinku sa neodporúča, pretože si konkurujú pri vstrebávaní v tele. Ich spoločné užívanie teda znižuje ich účinnosť,“ hovorí.

3. Vitamín C a vitamín B-12

Dobryninová tiež varuje pred súčasným užívaním vitamínu C a vitamínu B-12. „Odporúčam užívať tieto dva doplnky s odstupom aspoň dvoch hodín,“ uviedla. Podľa Mayo Clinic môže ich súčasné užívanie viesť k zníženiu hladiny vitamínu B-12 v tele. Nedostatok tohto vitamínu spôsobuje anémiu alebo zníženie počtu zdravých červených krviniek, čo v konečnom dôsledku vedie k únave, dýchavičnosti, problémom s rovnováhou, poruchám pamäti a ďalším problémom.

4. Vitamín E a vitamín K

„Štúdie uvádzajú, že suplementácia vitamínom E vedie u niektorých ľudí k zvýšenému krvácaniu. Lekári zvyčajne predpisujú doplnky vitamínu K, ktoré pomáhajú pri zrážaní krvi. Takže súčasné užívanie oboch týchto vitamínov môže pôsobiť proti účinkom vitamínu K,“ vysvetľuje Dobryninová. Prípadová štúdia z roku 2023 uverejnená v časopise Journal of Medical Case Reports potvrdzuje, že vysoké dávky vitamínu E inhibujú syntézu koagulačných faktorov odvodených od vitamínu K, čo môže spôsobiť závažné príhody krvácania, ako sú gastrointestinálne a intrakraniálne krvácanie.

5. Rybí olej a ginkgo biloba

Certifikovaný odborník na výživu Jacek Szymanowski hovorí, že kombinovanie týchto dvoch doplnkov stravy môže ovplyvniť schopnosť krvi bezpečne sa zrážať. „Ich kombinácia môže zvýšiť riziko krvácania v dôsledku ich účinkov na riedenie krvi. Obidva doplnky majú antikoagulačné vlastnosti, ktoré môžu synergicky zvyšovať riziko krvácania a to najmä vo vysokých dávkach alebo s inými liekmi na riedenie krvi,“ vysvetľuje.

6. Kyselina listová (vitamín B9) a vitamín B-12

Dobryninová upozorňuje, že nadmerná konzumácia vitamínu B9 a B-12 (kyseliny listovej a folátu) môže zakryť príznaky nedostatku vitamínu B-12. Štúdia uverejnená v Cochrane Database of Systematic Reviews uvádza: „Existuje riziko, že ak sa kyselina listová podáva ľuďom, ktorí majú nediagnostikovaný nedostatok vitamínu B12, môže to viesť k neurologickému poškodeniu.“ Vedci tiež uviedli, že nedostatok vitamínu B12 spôsobuje jednak anémiu totožnú s anémiou pri nedostatku folátov, ale spôsobuje aj nezvratné poškodenie centrálneho a periférneho nervového systému. Kyselina listová upraví anémiu pri nedostatku vitamínu B12, a tak oddiali diagnózu, ale nezabráni progresii neurologického poškodenia.