Experti na pranie odhalili PÄŤ bežných návykov, ktorými poškodzujete práčku aj oblečenie: Robíte ich aj vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníci z britskej spoločnosti Laundryheap, ktorá sa špecializuje na profesionálne čistenie bielizne, pre britské noviny Daily Express vysvetlili, že kvôli bežných chybám pri praní ničíte práčku aj bielizeň. Podelili sa preto o päť tipov, vďaka ktorým predĺžite životnosť vášho spotrebiču, ale aj odevov.

(Zdroj: Getty Images)

Skontrolujte vrecká

Po prvé, pred čistením oblečenia si poriadne vyprázdnite vrecká. Musíte sa uistiť, že to robíte dôkladne zakaždým, keď idete prať. Mokré vreckovky sa rozdrobia a znečistia ostatnú bielizeň. Skutočné nebezpečenstvo však predstavujú kovové predmety, ako sú kľúče alebo mince. Tie môžu spôsobiť rôzne škody, od poškodenia vnútorného bubna alebo prasknutia skleneného okna až po uviaznutie v samotných rúrach.

(Zdroj: Getty Images)

Pozor na množstvo pracích prostriedkov

Možno aj vy máte radi, keď vypraná bielizeň intenzívne a dlhodobo vonia. Odborníci ale radia, aby ste sa uistili, že používate správne množstvo pracieho prostriedku. „Použitie príliš veľkého množstva pracieho prostriedku môže mať za následok stopy zvyškov na vašom odeve. Akonáhle sa zvyšky prilepia na oblečenie, môžu priťahovať nečistoty,“ vysvetlili experti zo spoločnosti Laundryheap.

(Zdroj: Getty Images)

Nepreťažujte práčku

Odborníci na bielizeň tiež odporúčajú, aby ste pri každom cykle nepreťažovali práčku. Mnohí do práčky nakladajú viac bielizne v snahe ušetriť za energie, no z dlhodobého hľadiska to nie je nákladovo efektívne, pretože vaše veci nebudú také čisté a budete ich musieť prať častejšie. „Preťažovanie práčky je bežným zvykom, pretože ľudia chcú vyprať všetku bielizeň v jednej dávke, ale bielizeň sa tým len zničí. Je to preto, že čím viac oblečenia je v práčke, tým je menej pravdepodobné, že prací prostriedok bude cirkulovať všade okolo,“ uviedli odborníci.

(Zdroj: gettyimages.com)

Neignorujte čudné zvuky a pachy

Ako štvrtý tip experti odporúčajú, aby ste neignorovali čudné zvuky, ktoré môže vydávať vaša práčka. To isté platí aj v prípade nepríjemného zápachu. Ak si tieto veci nebudete všímať, môžete tým skrátiť životnosť práčky. Práve podivné zvuky a pachy totiž signalizujú, že niečo nie je v poriadku a váš spotrebič potrebuje pozornosť.

Neperte všetko spolu

Napokon odborníci radia, aby ste prestali prať všetko spolu. Rôzne položky vo vašej domácnosti majú rôzne požiadavky na pranie, ako je teplota, a aj keď si myslíte, že šetríte čas a peniaze, v skutočnosti len poškodzujete svoje oblečenie. „Nastavenie teploty závisí výlučne od druhu materiálu, ktorý periete. Uteráky a posteľná bielizeň by sa spravidla mali prať v teplej alebo horúcej vode. Látky, ako je bavlna a vlna, je potrebné prať pri nižších teplotách,“ dodali experti.