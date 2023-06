Experti upozorňujú: Toto sa stane s vašimi džínsami, ak ich neoperiete jeden mesiac... FUJ!

NEW YORK - Ako často si periete rifle? V nasledujúcom príspevku vám odborníci vysvetlia, prečo by ste nemali ich pranie podceňovať a aké problémy si môžete spôsobiť, ak zanedbáte hygienu svojho oblečenia, obzvlášť ak ste alergici.

Džínsy nás lákajú svojou praktickosťou, pretože sa dajú nosiť veľmi dlho a pôsobia čistým dojmom. Ako často by sme ich vlastne mali prať? A čo sa stane, ak tak neurobíme celý mesiac? Na druhú otázku odpovedali traja lekári a mnohým sa ich odpovede zrejme nebudú veľmi páčiť.

Džínsy ako živná pôda pre baktérie

"Ak si mesiac nevyperiete rifle, môže to mať negatívny vplyv na vaše zdravie. Často sa nosia dlhší čas a počas tohto obdobia sa na tkanine môžu hromadiť pot, baktérie a odumreté kožné bunky. To môže viesť k rastu škodlivých baktérií a plesní," vysvetľuje dermatologička Wendy Long Mitchellová. Hromadenie baktérií môže mať negatívny vplyv na pokožku vrátane podráždenia a svrbenia. A to nie je všetko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Budete náchylnejší na infekcie a alergické reakcie

"Baktérie a huby žijúce na špinavých džínsoch môžu spôsobiť vážnejšie príznaky ako svrbenie," pokračuje odborníčka s tým, že ide o kožné infekcie, vyrážky a v prípade vdýchnutia dokonca aj dýchacie problémy. Podľa jej slov nás nosenie špinavého oblečenia vystavuje riziku kožných infekcií, ktoré môžu byť bolestivé a nepríjemné. Navyše, ak už trpíte nejakým kožným ochorením ako napríklad ekzém alebo psoriáza, nosenie špinavého oblečenia ich môže ešte zhoršiť. Ak trpíte alergiami, musíte byť pri praní oblečenia ešte dôslednejší. Alergény sa totiž môžu hromadiť aj na nevypratom oblečení, dráždia pokožku, spôsobujú svrbenie alebo alergické reakcie, najmä u ľudí s citlivou pokožkou.

Vyperte nové džínsy predtým, ako si ich oblečiete

Alergické reakcie môžu vzniknúť nielen zo špinavého a opätovne noseného, ale aj z nového a nevypraného oblečenia. Výrobné procesy často obsahujú formaldehyd, ktorý môže u niektorých ľudí vyvolať alergické reakcie. Aj keď nemáte alergiu, podľa dermatológov je dobré vyprať nové džínsy predtým, ako si ich oblečiete.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Aké dlhé prestávky by mali byť medzi praním?

Rifle určite nemusíte prať po každom nosení. V skutočnosti experti na oblečenie odporúčajú, aby sme ich nosili medzi praním čo najdlhšie. "Odporúčame oprať ich po približne desiatich noseniach alebo vždy, keď zapáchajú zatuchnuto alebo nepríjemne," uvádza Gwen Whitingová zo spoločnosti The Laundress. Lekári však majú iný názor. "Ako zdravotník a mama odporúčam prať oblečenie aspoň raz týždenne, aby sa zabránilo hromadeniu škodlivých baktérií, plesní a húb," radí lekárka Laura Purdyová. U osôb s citlivou pokožkou alebo alergiami je dôležité používať aj jemné pracie prostriedky a zmäkčovadlá bez parfumácie.

To, ako často je potrebné prať džínsy, závisí od úrovne vašej aktivity. Ak máte sedavé zamestnanie, nosenie rovnakých nohavíc niekoľkokrát po sebe medzi praním je vo všeobecnosti v poriadku. Ak ste sa však potili alebo ak sa džínsy viditeľne zašpinili alebo zapáchajú, je dobré ich vyprať. A malé odporúčanie pre tínedžerov: Je dôležité, aby si uvedomili zdravotné problémy spojené s nepravidelným praním oblečenia. V tínedžerskom veku prechádza telo mnohými zmenami a je dôležité starať sa o pokožku a celkové zdravie, aby ste sa vyhli komplikáciám.