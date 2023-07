Mrazivé VIDEO zo známeho hotela: Umierajú v ňom ľudia! Záhadné zmiznutie a smrť študentky (†21)

Hotel Cecil sa stal notoricky známy tým, že od otvorenia svojich brán v 20. rokoch minulého storočia v ňom zomrelo najmenej šestnásť ľudí. V roku 2021 Netflix predstavil mrazivý dokumentárny seriál Crime Scene: The Vanishing in the Cecil Hotel, ktorý sleduje podivné zmiznutie a smrť kanadskej študentky Elisy Lamovej. Internetom v tom čase dokonca kolovalo video, v ktorom žena stojí vo výťahu a správa sa veľmi zvláštne. Vyzerá to, akoby sa pred niečím alebo niekým ukrývala, možno rozprávala. To bolo poslednýkrát, čo kamera zachytila Lamovú živú. Ako informuje BBC, jej telo našli vo vodnej nádrži na streche hotela devätnásť dní po tom, čo bola prvýkrát nahlásená ako nezvestná.

História hotela je opradená mnohými záhadnými usmrteniami. Údajne sa tam v 30. rokoch 20. storočia zabilo šesť ľudí a v roku 1944 zas jedna neplnoletá matka vyhodila svoje novonarodené dieťa z okna. Každý fanatik mysterióznych dokumentov pozná aj tragický príbeh 22-ročnej Elizabeth Shortovej, ktorá mala prezývku Čierna Dahlia. Údajne ju videli pri poháriku v hoteli len niekoľko dní pred jej hroznou a nevyriešenou vraždou v roku 1947. V hoteli boli dokonca istý čas ubytovaní dvaja sérioví vrahovia - Richard Ramirez známy ako Nočný stalker a ruský sériový vrah Jack Unterweger, informuje Insider.

Galéria fotiek () Zdroj: Profimedia

Žena menom Angeliquè v roku 2021 zdieľala na TikToku zábery zvnútra samotnej budovy. "Môj strýko momentálne pracuje v hoteli Cecil a toto mi poslal," píše v komentári. Strašidelné video zachytáva, ako sa dvere otvárajú a zatvárajú samy, pričom za nimi ani pred nimi nie je nikoho vidieť. Je pochopiteľné, že vzhľadom na kontext údajne strašidelného hotela mnohých zábery vydesili. "Do pekla, nie. To miesto musí byť vypálené a požehnané, pretože má príliš veľa príbehov," uviedol jeden užívateľ.

Skeptici si ale všetko vysvetľujú po svojom. "To má samozrejme mechanické automatické zatváranie dverí v hornej časti," poznamenal jeden z komentujúcich s tým, že to, čo vidno vo videu, je v skutočnosti porucha mechanizmu. "Takže si nikto nevšimol ovládač v hornej časti dverí?" spýtal sa druhý.