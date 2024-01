Prekliata báseň desí ľudí: Po jej prečítaní vraj zomriete alebo vás postihne hrôzostrašný osud

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Legenda o Tominovom pekle je báseň od japonského spisovateľa Saijō Yaso z roku 1919. Povráva sa, že každého, kto ju prečíta nahlas, postihne strašný osud, ktorému nemožno uniknúť. Protivojnová báseň napísaná tesne po skončení prvej svetovej vojny môže na prvý pohľad pôsobiť ako každé iné dielo. Je tu však jeden dôležitý rozdiel - ľudia po jej prečítaní údajne zomierajú. Gavin Rutaa a Carlos Juico v epizóde svojho podcastu Jumpers Jump vysvetlili: "Stalo sa toľko nehôd, že si ľudia myslia, že keď to poviete nahlas, buď zomriete, alebo bude vaša duša po zvyšok vášho života prekliata."

Ďalej uviedli, že Terayama Shuji, režisér filmu "Pastoral: To Die in the Countryside" z roku 1974, ktorý bol voľne založený na Tominovom pekle, zomrel týždeň po tom, ako sa film dostal do kín. "Hovorilo sa o dievčati z vysokej školy, ktorému sa jeho priatelia odvážili povedať: ‚Natočíme ťa, chceme, aby si túto báseň zarecitovala nahlas.‘ Urobila to a o týždeň neskôr zomrela."

Legenda o tom, že báseň je nebezpečná, začala kolovať po tom, čo japonský autor a básnik Yamota Inuhiko napísal vo svojej knihe z roku 2004 "Kokoro wa Korogaru Ishi no you ni" (Srdce je ako kotúľajúci sa kameň): "Ak si nahlas prečítaš báseň Tominovo peklo, postihne ťa hrozný osud, ktorému nemožno uniknúť." Vyznávači strašidelných teórií o Tominovom pekle dokonca povedali, že autor Yaso bol prvou obeťou jej prekliatia. Básnik však v skutočnosti zomrel v roku 1970, viac ako polstoročie po uverejnení svojej básne.

Vzhľadom na to, že na YouTube sú desiatky videí, v ktorých ľudia čítajú báseň a stále žijú, očividne kliatba Tominovho pekla nie je skutočná. Saijóove slová sú však nepopierateľne desivé a znepokojujúce. V básni sa píše: „"Staršia sestra zvracia krv, mladšia sestra dýcha oheň, zatiaľ čo sladký Tomino len vypľuje šperky. Sám Tomino padá do toho pekla, pekla úplnej tmy, dokonca bez kvetov."