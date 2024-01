Ženu COVID-19 uvrhol do totálneho zúfalstva: Skrýva sa pred manželom! Utrpenie, aké si neviete predstaviť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa Jennifer je jej život "až smiešne obmedzený, nepríjemný a depresívny", a to všetko po troch rokoch strávených v izolácii, keď sa chránila pred ochorením COVID-19. Aktuálne otvorene podporuje novú správu odborníkov z Univerzity v Bathe apelujúcu na vládu, aby urobila viac pre ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii. O jej záveroch diskutovala aj skupina poslancov. Dokument sa týka 800 osôb so zníženou imunitou súvisiacou s pretrvávajúcim vplyvom covidu, informovalo BBC.

Žije v zúfalstve a depresii

Správa odhalila "pretrvávajúce negatívne rozdiely v oblasti zdravia, financií, duševného zdravia, dôvery v politiku a spokojnosti so životom" medzi ľuďmi so zníženou imunitou v porovnaní s ostatnou populáciou. Zistilo sa aj to, že u týchto osôb sú častejšie diagnostikované duševné poruchy. V Spojenom kráľovstve je 1,2 milióna ľudí stále klasifikovaných ako "klinicky mimoriadne zraniteľní" voči vírusu SARS CoV-2. Vzhľadom na ich stavy a lieky sú dostupné vakcíny pre mnohých neúčinné. Pre Jennifer je takýto život veľmi ťažký. Okrem autoimunitného ochorenia trpí aj inými zdravotnými problémami. Bývalá právnička sa dala zaočkovať, no tvrdí, že vakcíny jej neposkytujú veľkú ochranu a naďalej je klasifikovaná ako "funkčne postihnutá". Podľa vlastných slov žije v zúfalstve a veľkej depresii, pričom tieto stavy sú spôsobené izoláciou. "Žiadne obchody, žiadne cestovanie, žiadny život, nič. Mám pocit, že ma život míňa," povedala.

Už asi tri roky ju v jej dome nikto nenavštívil a žije oddelene od manžela, pretože ho nechce obmedzovať. Je presvedčená o tom, že keby sa nakazila koronavírusom, skončila by v nemocnici alebo by dokonca zomrela. Obáva sa aj toho, že by ju mohli hospitalizovať s inou diagnózou a že by sa tam mohla nakaziť vírusom. S manželom komunikovala počas sviatkov cez Zoom. "Takto nechcem žiť, ale takto som nútená žiť," hovorí zúfalo.

Ľuďom s oslabeným imunitným systémom by pomohli adekvátne lieky, ale britská vláda zatiaľ nesúhlasila s ich financovaním. Doktorka Jo Danielsová, ktorá viedla výskum na Univerzite v Bathe, požiadala o vymenovanie ministra zodpovedného za zraniteľné osoby. "Naozaj potrebujeme niekoho, kto sa bude starať najmä o týchto ľudí, aby sa zamyslel nad tým, aké sú ich potreby. Je dôležité, aby mali prístup k psychologickej pomoci tí, ktorí sa chránia doma. Musíme konať hneď, aby sme zabránili dlhodobejším následkom," vyhlásila.