Experti varujú pred plastovými doskami na krájanie: Po tomto zistení ich okamžite vyhodíte von!

FARGO - Plast je všade, dokonca aj v potravinách, ktoré konzumujeme. Toxikológovia sa najnovšie pozreli na to, či konzumácia mikroplastov môže negatívne ovplyvniť naše zdravie. Do úvahy vzali najmä pravidelné používanie dosky na krájanie vyrobenej z plastu.

Nedávna štúdia zverejnená v časopise Ecotoxicology and Public Health hodnotila množstvo mikroplastov v dvoch rôznych typoch plastových dosiek na krájanie. Výskumníci z Univerzity v Severnej Dakote nakrájali jednu mrkvu na doske vyrobenej z polypropylénu a ďalšiu mrkvu na doske z polyetylénu. Zistili, že krájanie zeleniny na plastových doskách viedlo k priľnutiu 1114 mikroplastových častíc na mrkvu. To znamená, že plastová doska na krájanie by mohla vygenerovať 15 miligramov mikroplastov na jeden rez a približne 50 gramov ročne, čo je ekvivalent desiatich plastových kreditných kariet.

Odborník to tak negatívne nevidí

Štúdie týkajúce sa spotreby mikroplastov sa na prvý pohľad zdajú pochmúrne. Dôkazy naznačujú, že mikroplasty sa nachádzajú v našej krvi, pľúcach a dokonca aj v placente a môžu byť potenciálne nebezpečné pre naše fyzické zdravie. Výskum realizovaný na zvieratách z roku 2022 v Južnej Kórei zistil, že mikroplasty môžu zasahovať do tráviaceho, dýchacieho, endokrinného a reprodukčného systému. Toxikológ a priemyselný hygienik Alex LeBeau však poukazuje na to, že hoci nedávna štúdia dokázala uvoľňovanie mikroplastových častíc do potravín, podľa jeho názoru stále chýbajú jednoznačné dôkazy o tom, že by tieto dosky mohli mať negatívne účinky na ľudské zdravie.

"Prítomnosť plastov v obmedzených simulovaných podmienkach ich identifikuje ako potenciálny zdroj expozície, ale nie je jasné, či predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo iné riziko pre spotrebiteľov," uviedol odborník. Podľa neho je potrebné skúmať zdravotné účinky mikroplastov počas určitého časového obdobia alebo prostredníctvom štandardizovaných štúdií na zvieracích modeloch. "Aj keď môžeme byť vystavení mikroplastom, môže existovať malá biologická interakcia a výsledkom je, že v skutočnosti nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie," dodal LeBeau.

Drevené dosky nemusia byť lepšou alternatívou

Toxikológ tvrdí, že už počas dňa skonzumujeme toľko mikroplastov, že mikroplasty z dosiek na krájanie neurobia veľký rozdiel. Aj keď sa používanie dosky na krájanie z dreva môže zdať ako čistejšia a bezpečnejšia možnosť, tieto typy výrobkov sú porézne a nemusia byť úplne správne dezinfikované. Tým sa môže zvýšiť riziko chorôb prenášaných potravinami. Experti odporúčajú nahradiť plastové a drevené dosky na krájanie takými, ktoré sú vyrobené z bambusu, pretože sú hustejšie a menej pórovité ako iné dosky na krájanie.