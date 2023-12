Vianočný kokteil je hitom: Musíte ho vyskúšať! Osvieži tradičné menu a spestrí párty

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tento jedinečný nápoj na Instagrame zdieľala Meg Queenová, ktorá ponúka rady na párty občerstvenie. Vo videu poskytla návod, ako ho vyrobiť. "Videla som to minulý rok a musela som to znova urobiť. Odvtedy sa to stalo virálnym a existuje oveľa lepšia technika, keď rozmarín zviažete šnúrkou a prilepíte na boky pohára," uviedla.

Začnite nalievaním vody do pohára. Potom zoberte kúsok rozmarínu, otočte ho hore dnom, aby vyzeral ako vianočný stromček a vložte ho vzpriamene do pohára. Takto pripravený pohár zamrazte, kým sa voda nezmení na ľad. Následne do pohára nalejte svoj obľúbený kokteil a podávajte. "Funguje s akýmkoľvek čírym kokteilom ako vodka sóda alebo vodka tonik, ale je tiež ideálny pre perlivú vodu alebo akýkoľvek číry nealkoholický nápoj." Keďže ale pohár budete musieť vložiť do mrazničky, vyberte taký, ktorý odolá nižším teplotám a nerozbije sa. Tiež do pohára nelejte horúcu vodu.

Video na Instagrame zaznamenalo už takmer 40 miliónov zhliadnutí. Mnohým ľuďom sa tento nápad páčil a vyjadrili túžbu otestovať ho. "Jednoduchý, a predsa úžasný nápad," napísal jeden z komentujúcich. "Určite ho vyskúšam," napísal ďalší.

(Zdroj: Getty Images)

Mnoho ľudí sa podelilo o svoje nápady, ako kokteil urobiť slávnostnejším. "Pridajte jednu alebo dve brusnice alebo kokosové hobliny, aby to vyzeralo ako sneh," poradila jedna osoba. Niektorí ale upozornili na mínusy kokteilu. "Bolo to skvelé na päť minút. Ľad sa začne topiť a pláva na vrchu. Bylinka stúpa až k nosu, keď sa pokúšate napiť. Potom to už nie je také roztomilé," upozornil jeden užívateľ.