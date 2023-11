Na pohľad šťastná a nevinná FOTO krásky vyvolala u ľudí strach: Všimli ste si to na nej aj vy?

(Zdroj: Instagram/anna_paull)

Dvadsaťštyriročná Anna pred pár dňami zdieľala fotografiu v bielych bikinách, na ktorej si vysmiata užíva pohodu na pláži. Mnohí užívatelia si ale hneď všimli, že radikálne schudla. "Je až šialené, koľko si zhodila kilogramov. Dúfam, že si v poriadku," poznamenala jedna osoba.

Teraz influencerka odhalila, čo stojí za jej premenou. Je to rozchod s jej dlhoročným priateľom Glenom Thomsonom, ktorý ju absolútne zdrvil. "Trik spočíva v rozchode. Prosím, vyhnite sa tomu za každú cenu," uviedla s tým, že posledné týždne bola vo veľkom strese a málo jedla. Na rozchode sa dohodli vzájomne, no napriek tomu, že už netvoria pár, vraj spolu stále dobre vychádzajú. "Stále sa máme veľmi radi, jednoducho sa to stalo," doplnila Paulová.

Na margo rozchodu sa vyjadril aj Thomson, keď na Instagrame napísal: "Viem, že asi budú mnohí z toho šokovaní, ale vôbec na seba nemáme ťažké srdce a vždy budeme mať jeden pre druhého priestor v našich srdciach."