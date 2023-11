Žena (30) už rok žije bez srdcového pulzu: Musí sa zapájať do elektrickej siete!

(Zdroj: Instagram/sofiabeehart)

Sofia trpí nezvratnou dilatačnou kardiomyopatiou (IDC) a čaká ju transplantácia. Aby však udržala krv v tele, používa záchranné zariadenie na podporu ľavej komory (LVAD). To si vyžaduje elektrickú energiu alebo dve veľmi ťažké batérie.

"Fungujem na batérie, doslova, a nemám pulz. Som človek bez pulzu. Som na zariadení, myslím, že to môžete nazvať len ako zariadenie na podporu života, nazývané LVAD a pumpuje mi to krv do ľavej strany srdca," vysvetlila Hartová. Koncom novembra podstúpila operáciu srdca, počas ktorej jej lekári implantovali spomínané zariadenie do tela.

Mladá žena zistila, že má IDC, až v lete 2022, keď pracovala na konskej farme. Začala si všímať, že je častejšie unavená. "Bola to únava, ktorú neviem opísať. Nebola som unavená mentálne, ale moje telo bolo unavené a bola som veľmi zadýchaná z jazdy," priblížila pre magazín PEOPLE. Spočiatku mala podozrenie, že by mohla mať lymskú boreliózu (prenášanú infikovanými kliešťami), keďže trávila veľa času vonku so zvieratami.

Po testoch na klinike sa však dozvedela skutočnú príčinu svojich ťažkostí. Až do transplantácie sa musí pravidelne pripájať k zásuvke, aby dobila svoj LVAD. Kábel od napájania je však príliš dlhý, čo Sofii sťažuje pohyb. Keď odíde z domu, je napájaná z batérie a pre každý prípad vždy nosí náhradnú súpravu.

Dilatačná kardiomyopatia je progresívne, zvyčajne nezvratné ochorenie, ktoré postihuje srdcové komory. Zvyčajne začína v ľavej komore (hlavnej čerpacej komore srdca)), kedy sa svaly začínajú naťahovať a stenčovať. Problém sa môže rozšíriť, čo znamená, že svaly sa nesťahujú normálne a krv nemôže prúdiť tak, ako by mala. Keď srdce zoslabne, môže dôjsť k jeho zlyhaniu. Medzi najčastejšie príznaky patrí dýchavičnosť a únava.